El PPdeG suma afiliados de base a su dirección y se reivindica como partido con "raíces"

El comité ejecutivo del PPdeG ha votado por unanimidad este miércoles los nombres de los 20 afiliados de base que pasan ahora a formar parte del comité de dirección, el máximo órgano de dirección entre congresos. Se trata de una incorporación que pretende sumar presencia y voz en la calle, con la mirada puesta en las municipales, como así fijó el congreso autonómico que reeligió a Alberto Núñez Feijóo como presidente el pasado mes de julio.

Estos nombres pasan a formar parte del órgano de dirección del PPdeG, al cual Feijóo se refirió como una formación con "raíces", que no se pueden "fingir o comprar". Y al hilo de ello, aludió a lo ocurrido en el Festival de Benidorm del fin de semana pasado, en el que se escogió la canción que irá a Eurovisión en representación española, y se dejó fuera la propuesta de Tanxugueiras. "Creemos mucho más en los votos que en los dedos infalibles", dijo el líder popular.

"Este país tiene semilla y raíz", ha reivindicado Feijóo, quien clausuró el comité ejecutivo marcando distancias con las formaciones que "quieren parecerse" al PP, pero en realidad —dijo— "quieren transformar Galicia para que se parezca a ellas", y las formaciones que "defienden el sanchismo" por encima de Galicia o "dicen que quieren ser como el PP pero solo critican al PP".

Feijóo ligó la idea de raíz con el "espectáculo de las tres chicas gallegas" en el festival del sábado, que con la lengua gallega y su música demostraron que Galicia "es capaz de representar a España en un Festival de Eurovisión". "Con independencia del resultado de ese certamen, con independencia de que creemos mucho más en los votos que en los dedos infalibles, lo cierto y verdad es que este país tiene semilla y raíz", ha sostenido.

Así, el popular no ha pasado por alto que el PP es un "partido que funda sus raíces en el territorio" y que "lleva cultivando durante 40 años" este país, ya que, recordó, ha gobernado Galicia en la mayor parte del periodo democrático actual, salvo las etapas del tripartito y el bipartito.

Y ha subrayado que, "con cada alcalde y concejal, los populares siguen construyendo Galicia", al igual que "con cada afiliado de base". "Los contactos con la tierra no se pueden improvisar ni fingir, las raíces o están realmente en la tierra o el árbol será un árbol nuevo que lo puede llevar cualquier vendaval político", ha enfatizado.

Feijóo reivindicó, así pues, la "semilla" del PPdeG y destacó la incorporación de los 20 afiliados de base como "testimonio de un partido abierto, aportando una visión externa y complementaria y con diversas procedencias geográficas, sociales y profesionales". Una representación de la Galicia "real".

La incorporación de esta veintena de militantes da respuesta al artículo 24.1 del reglamento de organización del partido y se han seleccionado después de haber sido escuchadas también las presidencias provinciales, como ha explicado el secretario general del PP gallego, Miguel Tellado, al inicio de la reunión de este miércoles.

En ella también intervinieron los presidentes provinciales: Diego Calvo (A Coruña), Elena Candia (Lugo), Manuel Baltar (Ourense) y Alfonso Rueda (Pontevedra). Los cuatro se refirieron también a la próxima cita electoral municipal como una de las claves políticas por las que hay que trabajar, una convocatoria que Baltar presentó como "la madre de todas las elecciones".

Mientras, el presidente provincial de Pontevedra ha llamado a volver a salir a calle y tener contacto con la gente después de estos dos años de pandemia en los que no ha sido posible y ha pedido "hacerlo con la cabeza muy alta", frente al PSOE, "representado" por personas que piden el indulto tras ser condenado por haber "enchufado" a la cuñada de la actual presidenta de la Diputación de Pontevedra.

El dirigente provincial de A Coruña, Diego Calvo, abrió la ronda de presidentes provinciales para llamar a trabajar para conseguir unos resultados en las municipales "más parecidas" a las de 2011 que a las de 2019. "La gente nos tiene que ver en la calle", ha proclamado Calvo, tras el que intervino la lucense Elena Candia, quien afirmó sentir entre la gente una llamada al "cambio" en su provincia. Por ello, se ha propuesto que su formación no solo sea la más votada, sino tener los números "suficientes" para gobernar, con el "orgullo" del aumento de la afiliación en su provincia.

A nosa prioridade é a xente de Lugo, dando solucións aos seus problemas. Seguimos traballando xuntos co único obxectivo de acertar. Porque se acertamos nós será tamén o mellor para Lugo. @ElenaCandiaLu, presidenta do @PPdeLugo, no Comité Executivo do PPdeG pic.twitter.com/qoXvtHC9in