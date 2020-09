O PPdeG rexeita abrir unha comisión de investigación sobre as residencias

A primeira votación nunha sesión plenaria desta XI Lexislatura foi para rexeitar, por parte da maioría que ostenta o PPdeG, abrir unha comisión de investigación para coñecer o ocorrido nas residencias de maiores e discapacidade na pandemia. E, en palabras da portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, para "aprender" dos erros co fin de "nunca máis tropezar na mesma pedra" na xestión da crise sanitaria provocada polo covid-19.

Os populares apoiáronse en varios argumentos para soster o "non" final. Un deles, os "fracasos" doutras comisións de investigación que se abriron na Cámara autonómica no pasado e que non chegaron a pecharse nin a suscitar ningún tipo de consenso, como o da fusión das caixas. Fronte a esta falta de acordos, o portavoz parlamentario do PPdeG, Pedro Puy, puxo o exemplo da comisión de estudo pola vaga de incendios forestais de outubro de 2017, que si concluíu cun informe e decenas de medidas para implantar.

Pontón dixo que "importa pouco" se pon "investigación ou estudo" e que o relevante é "traballar" e "dar resposta ás familias", polo que ofreceu este cambio na quenda de réplica, após expor as razóns da súa iniciativa. "Reto ao PP a que se o problema é investigación, cambiemos por estudo", expuxo Pontón, lanzando unha luva que non foi recollido na votación, á que chegou a piques de pecharse as portas do hemiciclo o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo.

No debate, o PPdeG tamén lembrou á oposición que ten a posibilidade de activala de forma automática sen apoio da maioría parlamentaria (é unha potestade que teñen unha vez por lexislatura), aínda que instou a que non desen ese paso. Puy tamén reivindicou que xa se impulsou unha comisión de reactivación económica, social e cultural na que se pode abordar esta cuestión concreta, como na maioría de parlamentos autonómicos.

Por parte do PSdeG, o seu secretario xeral, Gonzalo Caballero, advertiu de que "é unha débeda moral" coas familias activar esta comisión de investigación. "Se non honramos aos nosos maiores, perdemos a dignidade como país", sentenciou.

DEBATE. As primeiras palabras de Pontón foron para enviar a súa solidariedade ás famlias e en particular ás 716 familias que perderon aos seus seres queridos en Galicia. "Se a pandemia tivo unha zona cero, esas foron as residencias", advertiu antes de chamar a atención sobre que o 45 por cento dos falecidos por covid en Galicia correspóndese con usuarios de residencias.

A deputada nacionalista lembrou que hai 20.000 usuarios de residencias, o cal "soportou o 45 por cento dos falecementos". "Que fallou?", preguntouse Pontón, quen ha justificado na necesidade de responder a esta e outras cuestións de futuro para a constitución dunha comisión na Cámara: "non respondan as familias e vítimas co rodete parlamentaria".

Pontón manifestou que "un país se fai grande non polo número de quilómetros de estrada, senón pola súa capacidade de xerar unha sociedade xusta e igual". "Un país é grande cando a vida dunha persona ten o mesmo valor con independencia da súa idade ou a súa condición", aseverou a portavoz nacional do BNG, quen reprobou que o Goberno de Feijóo "eludiu responsabilidades e non tivo capacidade de anticipación".

A deputada nacionalista, que lembrou que a formación reclamou xa en abril a intervención de todas as residencias privadas, indicou que é necesario "investigar, actuar e presentar unha alternativa fronte ao modelo, privatizado, que fai augas por todos lados xa antes da chegada do coronavirus".

En defensa da postura en contra, Pedro Puy recoñeceu que a cifra de falecidos son uns "datos tremendos", pero insistiu en que "Galicia non destaca pola gravidade da situación das residencias no conxunto do país" e, en concreto, fixouse en Madrid. "Non é cuestión de medias", arremeteu Pontón na súa réplica, na que tamén afeou a Puy que falase de índices e estatísticas, como xa fixo co presidente da Xunta.

Así, o deputado popular lembrou que en Galicia, que vai con atraso pola recente constitución do Parlamento, xa impulsou unha comisión para a reactivación após a pandemia e contrapuxo que as únicas comunidades que sacaron un órgano de investigación foron para "amolar" a socios de goberno (Cataluña e Madrid). "Se o obxectivo é coñecer a realidade, proporcionar ideas á cámara, o apropiado é de estudo, para analizar os feitos sen restricións, detectar (fallos) e propor melloras", concluíu.

O portavoz do Grupo Popular indicou que aos grupos da oposición que "se ademais persisten na investigación, teñen a posibilidade, sen o concurso da maioría" de creala. "Pero por responsabilidade, non o fagan, porque se queremos traballar e ofrecer un futuro mellor, o máis adecuado é pornos de acordo na nova comisión de estudo", sentenciou.

Gonzalo Caballero, após dedicar tamén as súas primeiras palabras a mostrar a súa solidariedade coas vítimas do covid –o cal tamén expresou o deputado popular–, sinalou a necesidade dunha comisión de investigación porque é o que "piden" as familias: "o Parlamento ten que cumprir".

O dirixente socialista referiuse a que os "fallos" da inspección nas residencias de maiores, apoiándose no informe do Consello de Contas, e sumouse á necesidade de crear as condicións para "o dereito a unha vellez digna". "Fronte ao virus, todos temos que asumir responsabilidades", remarcou.

DATOS DE SANIDADE. As peticións do PSdeG, a través senllas proposicións non de lei, para constituír unha comisión de seguimento de datos sanitarios da pandemia e para investigar a situación das residencias tampouco contaron co apoio do grupo maioritario. "A oposición non se pon de acordo de cal é a comisión que hai que crear", argumentou Pedro Puy, quen defendeu que a Xunta achegaba diariamente os datos, mentres Montse Prado expresou o apoio dos nacionalistas.

"Non" replicó a Puy o deputado socialista Julio Torrado, o defensor da creación dunha comisión de seguimento. E, a modo de exemplo, dixo que o parte diario da Consellería de Sanidade nunca inclúe o dato de contagios, aínda que se poida "inferir" se se comparan datos, e tampouco achega os contagios en cada concello, aínda que haxa "alcaldes" que si teñan esa información ou "depende de quen chame".

Tamén o PSdeG, a través da parlamentaria Marina Ortega, tratou de impuslar unha comisión para investigar as residencias de maiores. Ao seu xuízo, é un "momento clave da historia para dignificar a política" e "estar máis á altura que nunca".

Olalla Rodil mostrou o apoio do BNG, porque esta pandemia ten que ser "un punto de inflexión en moitos ámbitos", e de novo Pedro Puy tendeu a man a traballar "arreo" na comisión de reactivación xa impulsada.

Toman posesión tres deputados do PPdeG no primeiro pleno con máscara obrigatoria

A primeira sesión do pleno ordinario da XI Lexislatura transcorreu sen sobresaltos no hemiciclo galego, no que tomaron posesión tres deputados do PPdeG como consecuencia das incorporacións que houbo ao Goberno que preside Alberto Núñez Feijóo.



Foi nunha sesión na que o presidente, Miguel Santalices, lembrou o uso "obrigatorio" da máscara en todo momento, inclusive nas intervencións desde o escano. A única excepción é desde a tribuna e unha anécdota: as votacións deben facerse a porta pechada pero, agora, só é unha situación simbólica xa que o hemiciclo permanece aberto para que haxa máis ventilación todo o pleno.



Na sesión deste martes, ademais, delegou o seu voto a deputada do PPdeG Sandra Vázquez, que se atopa en situación de permiso de maternidade. Iso suscitou unha das anécdotas da votación, xa que o voto delegado súmase automaticamente ás pantallas, o que descoñecía Santalices e o que provocou que dixese un pequeno exabrupto espontáneo engadindo: "Puideches dicirlo antes".



Tamén nas votacións produciuse a outra eventualidade, xa que unha das proposicións non de lei foi sometida a consideración das súas señorías a man alzada, xa que o contador estragouse momentaneamente.



TOMA DE POSESIÓN. Ao comezo da sesión, tomaron posesión José Luis Ferro Iglesias e Rubén Lorenzo, deputados polas provincias de Ourense e A Coruña –respectivamente–, que prometeron os seus cargos; e Marta Rodríguez- Vispo, parlamentaria por Ourense e que prestou xuramento. Aínda queda Teresa Egerique, por Pontevedra, que non puido tomar posesión do seu cargo porque faltaba un trámite da xunta electoral.



José Luis Ferro Iglesias naceu en Cartelle en 1970. Licenciado en Ciencias da Relixión pola Universidade de Navarra, exerceu como docente de Educación Primaria e profesor de formación viaria. Foi concelleiro en Celanova e alcalde ata 2019.



Rubén Lorenzo Gómez naceu en Carballo no ano 1982. É técnico en Comercio e Márketing e concelleiro na súa localidade natal desde 2019.



Marta Rodríguez-Vispo Rodríguez naceu en Ourense en 1961. Licenciada en Farmacia pola Universidade de Santiago de Compostela e licenciada en Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos pola Universidade de Vigo, tamén é diplomada en Sanidade, especialista en xestión e administración sanitaria e conta con diploma directivo da Xunta. É funcionaria do corpo facultativo superior da Xunta e foi subdirectora do Complexo Hospitalario de Ourense entre 2002 e 2005. Pertence ao comité executivo do PP de Ourense e é deputada desde a VIII lexislatura.