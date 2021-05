El PPdeG renunciará a la transferencia de tráfico si no es con Guardia Civil

El secretario xeral del PPdeG, Miguel Tellado, ha explicado que su partido renunciará a la reivindicación de las competencias de tráfico "si no es posible garantizar la presencia de la Guardia Civil en Galicia". Así lo ha destacado en un comunicado remitido a los medios este lunes, jornada en la que se ha reunido con representantes de 10 colectivos de la Benemérita, un encuentro en el que también han participado las portavoces de Interior del PPdeG en el Parlamento, Paula Prado, y Congreso, Ana Vázquez.

Tellado ha recordado que la reivindicación de las competencias administrativas en materia de tráfico, que su formación facilitó volver a trasladar con su abstención en el pasado pleno, es una "vieja reclamación de todos los partidos de la Cámara gallega". "Una competencia para la que nos faculta la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de Galicia", ha asegurado si bien ha aclarado que "ahora no es el momento".

"Pero esta demanda administrativa no tiene nada que ver con expulsar a la Guardia Civil de nuestras carreteras", ha asegurado el secretario xeral, que ha acusado a otros partidos con "intereses electorales en Madrid" de "desinformar" sobre esta cuestión. Así, ha dicho que el PPdeG no está dispuesto a sumir las competencias de tráfico si eso supone prescindir de la labor que realiza este cuerpo. "No hay nada peor que la desinformación interesada para generar una situación de desconfianza", ha censurado Tellado, que ha incidido que su formación quiere "más Guardia Civil en Galicia", "nunca menos".

Por su parte, tras el encuentro, la Asociación Pro Guardia Civil (Aprogc) ha remitido un comunicado a los medios en el que tachan de "falta de respeto" y de "consideración" a todos los agentes la proposición de ley aprobada con los votos a favor del BNG y PSdeG y la abstención del PPdeG en la Cámara gallega. "Apoyarla directa o indirectamente es una falta de respeto a todos los ciudadanos, pues es una propuesta con un vacío y falta de fundamentación enorme", señala la entidad, que cuestiona que Galicia necesite "un modelo policial que será mucho más caro" y "menos eficaz".

La asociación asegura que "el dinero y los recursos que se van a invertir en una nueva policía son mucho más necesarios en otras cuestiones". "Empezando por otras mucho más urgentes en una situación de emergencia sanitaria como la que vive nuestro país, hasta mejorar los medios con los que cuenta la Guardia Civil", ha afirmado.

"Los guardias civiles estamos cansados de que nos engañen una y otra vez, ya pasó en otros lugares, donde se afirmaba con rotundidad que la Guardia Civil nunca se iría, y a la primera ocasión hemos sido relevados sin justificación alguna", censura.

Por todo ello, la Asociación Pro Guardia Civil pide que se rechace públicamente el proyecto de ley y que se hagan las modificaciones oportunas para que "no se puedan retirar las competencias de la Guardia Civil ni en Galicia ni en ninguna otra comunidad autónoma".