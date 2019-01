O PPdeG quere debater no Parlamento a "dramática" situación de Venezuela

O portavoz parlamentario do PPdeG, Pedro Puy, asegurou que o Partido Popular rexistrará unha proposición non de lei para que o Parlamento debata "canto antes" sobre a situación "dramática" na que se atopa Venezuela. "Queremos que o Parlamento se pronuncie sobre a actual situación de Venezuela, onde reside un gran número de galegos, dos cales moitos están a retornar a Galicia fuxindo desta situación dramática e máis que alarmante", sinalou Puy este luns en rolda de prensa.

Así mesmo, o portavoz popular indicou que, a través desta proposición non de lei, o PP tenta "pór en evidencia unha crise humanitaria que xa empeza a ser das máis importantes do mundo, con tres millóns de persoas que abandonan Venezuela". "Estamos nun punto de case fracaso total, de estado errado en Venezuela", apuntou Puy, quen engadiu que o PP é "aséptico" a que se chegue a un acordo sobre a situación do país suramericano coa oposición.

"Este fracaso nunha comunidade como Galicia preocupa especialmente tendo en conta a importante comunidade galega que está alí", destacou Puy. Neste sentido, o portavoz asegurou que a Xunta "se está comportando de forma solidaria" e sinalou que está "lexitimada" para sumarse ás peticións doutros Gobernos como o de Estados Unidos ou a propia Unión Europea de que haxa unha saída democrática "inmediata".