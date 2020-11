El PPdeG se queda solo en sus críticas a la reforma educativa

El Parlamento gallego ha aprobado, solo con los votos del PPdeG, una proposición no de ley para mostrar el rechazo a la reforma educativa del Gobierno, la Lomloe o ley Celaá, por la cual, según los populares, se rebajan el nivel educativo al permitir que un alumno supere el curso escolar y promocione sin tener todas sus asignaturas aprobadas.

El portavoz de Educación del PP en el Parlamento, Ovidio Rodeiro, ha cargado contra la norma propuesta por el Gobierno central que además de suponer una "merma en la calidad educativa" supone "una deslealtad institucional", ya que no fue pactada con las comunidades autónomas.

Según el diputado popular ha faltado lealtad por parte del Gobierno estatal por lo que "no nos pueden pedir que comulguemos con ruedas de molino", ha espetado Rodeiro que insistió en que "un aprobado general es una aberración pedagógica".

El PPdeG ha dicho que se muestra contraria a una normativa mediante la que "el Gobierno legaliza la ignorancia" y rebaja el nivel y requisitos de la educación con lo que pone en riesgo "el futuro de los estudiantes" y por tanto el futuro de Galicia y España.

"La calidad de la educación no se consigue igualando el nivel hacia abajo sino fomentando la mejora y modernización del sistema", ha enjuiciado.

Sin embargo, desde la oposición -BNG y PSdeG- ha señalado que la proposición del PP únicamente busca atacar al Gobierno sin tener en cuenta la postura de la comunidad educativa.

Desde el BNG Manuel Lorenzo ha sostenido que la iniciativa "no tiene que ver con la educación ni con la gestión de los centros" en tanto que el "el único objetivo es emplear las dificultades y situación dramática que atraviesan los centros educativos como ese pim pam pum sistemático de la Xunta con el Gobierno de Madrid".

A juicio del parlamentario del Bloque "es falsa" la premisa de la que parte la proposición no de ley, ya que no establece como norma que un alumno supere el curso sin tener en cuenta los suspensos sino que únicamente contempla opciones para que no se "penalice doblemente" a los escolares que hayan padecido la covid-19.

Por parte del Grupo socialista, Luis Álvarez ha puesto en valor el trabajo llevado a cabo por el Gobierno estatal para garantizar la calidad educativa aún durante una pandemia por lo que no entiende que desde la Xunta insistan en no tener en cuenta los esfuerzos y mantener "una cruzada contra toda normativa que venga del Estado".

"Y lo que nos queda por ver...", ha advertido el diputado del PSdeG, que ha insistido en que la Ley estatal vela porque la repetición de curso por los alumnos sea una "medida excepcional y no ordinaria".