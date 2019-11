PPdeG y PSdeG se alían en una moción de censura contra EU en Mugardos

Los ediles del PPdeG y del PSdeG en Mugardos han presentado este lunes en el registro del consistorio una moción de censura contra el gobierno local, que lidera en minoría Esquerda Unida, para que los 'populares' accedan a la Alcaldía.

Así lo ha confirmado a Efe el portavoz de esta formación, Juan Domingo de Deus, que se convertirá en nuevo regidor de la villa, de algo más de 5.000 habitantes y ubicada en la ría de Ferrol. El pleno que debatirá esta iniciativa tendrá lugar a las 12.00 horas el día 10 de diciembre.

De este modo, la actual alcaldesa, Pilar Díaz, dejará el cargo semanas después de que el pasado mes de octubre el PSdeG abandonase el ejecutivo municipal. El partido arguyó que Esquerda Unida, el grupo mayoritario en el gobierno, incumplió su pacto de gobernabilidad, suscrito horas antes de la sesión de investidura del pasado 15 de junio.

Tras confirmarse este lunes la moción de censura, el partido de la regidora ha anunciado que no ofrecerá "ninguna declaración" al respecto. En todo caso, la coalición de izquierdas ha avanzado que celebrará una asamblea interna este martes desde las 20:00 horas, a cuyo término emitirá un comunicado.

Las elecciones del pasado mes de mayo permitieron que el PPdeG repitiese como la lista más votada y que se hiciese con cinco escaños

El PPdeG, que ya gobernó en minoría al inicio del anterior mandato, fue sustituido por otra moción de censura que aupó a Díaz al sillón de mando gracias a PSdeG, BNG y el partido local Iniciativa Cidadá de Mugardos. Sin embargo, Esquerda Unida acabó el cuatrienio en solitario tras abandonar ambas formaciones el tripartito local.

Las elecciones del pasado mes de mayo permitieron que el PPdeG repitiese como la lista más votada y que se hiciese con cinco escaños. Ahora, el grupo encabezado por De Deus se aliará con los tres ediles socialistas para reincorporarse a la dirección del Ayuntamiento mugardés en minoría, ya que el PSdeG ha indicado que seguirá en la oposición. Completan la corporación Esquerda Unida, con cuatro actas, y BNG, con una.

Caballero: "No podemos darle alas al partido que pacta con la extrema derecha"

El secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, se ha remitido a la decisión que adopte la Secretaría de Organización sobre la moción de censura presentada por el PP y el PSOE contra la alcaldesa de Mugardos, Pilar Díaz (Esquerda Unida), aunque ha lanzado un mensaje a los ediles de su partido en el municipio coruñés: "No podemos darle alas al partido que pacta con la extrema derecha".



A preguntas de los medios en una rueda de prensa celebrada este lunes en el Parlamento de Galicia, Caballero ha indicado que se trata de "una noticia de las últimas horas" del ámbito "local", por lo que ha apelado a "ver cómo se desarrolla".



"No tenemos acuerdos con el PP, que pacta con la extrema derecha. No podemos darle alas a ese partido que pacta con la extrema derecha", ha incidido, antes de remitirse a la Secretaría de Organización de los socialistas gallegos para fijar la posición de la formación sobre lo acontecido en Mugardos, donde los tres ediles del PSOE se han sumado al PP para forzar la salida de la alcadesa.



PUY SE REMITE AL PP PROVINCIAL. Por su parte, el portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, ha evitado pronunciarse sobre la moción con el argumento de que "desconoce" un asunto que es "más de índole local".



"Seguro que desde el PP de A Coruña les pueden informar con mayor detalle. Como no lo conozco prefiero no pronunciarme. Supongo que si el grupo local apoya esa moción es porque tiene conocimiento y aval de la dirección provincial", ha zanjado.