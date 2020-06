O PPdeG pide que a oposición expoña unha proposta en común para os debates

O secretario xeral do PPdeG, Miguel Tellado, explicou este xoves que aínda non están pechados os debates que se celebrarán durante a campaña electoral dado que, segundo asegurou, a oposición non presentou unha proposta concreta respecto diso.

"Temos que estudar todas as propostas que se nos expoñan aínda que antes deberían ser os partidos da oposición os que se poñan de acordo entre eles", dixo o número dous dos populares galegos en referencia ao PSdeG, o BNG e Galicia en Común.

A este fío, lembrou que mentres os nacionalistas pediron a celebración de dous debates electorais, os socialistas propuxeron que se acometesen doce nos que mesmo sería o líder do PSdeG, Gonzalo Caballero, o que se erixiría como "representante de todas as forzas da oposición".

Segundo a petición socialista, ironizou Tellado, unicamente celebraríanse debates e "non habería campaña electoral" posto que o prazo da campaña é limitado.

Por tanto, no PPdeG emprazan aos principais partidos da oposición en Galicia a "poñerse de acordo" e expor unha proposta que o PPdeG poida estudar.

Polo momento non hai "ningún debate pechado" aínda que os principais partidos están pendentes dunha reunión coa CRTVG para negociar o tradicional debate electoral que se celebra nos medios públicos autonómicos.

O obxectivo dos populares é buscar "un equilibrio" entre as demandas das forzas políticas en Galicia e as demandas da cidadanía que quere que o "presidente percorra Galicia".