El PPdeG espera el anuncio de Feijóo con la previsión de un relevo "ordenado" en Galicia

Cargos del PP gallego, integrantes de su junta directiva, se desplazan a Santiago este miércoles con "cero" dudas sobre el sentido de la decisión que va a anunciar su jefe de filas, Alberto Núñez Feijóo: se da por hecho que dará un paso adelante y anunciará su candidatura a presidir el PP, en la línea de lo que le han pedido en los últimos días las voces más destacadas de su formación en España.

Entre los dirigentes del partido consultados por Europa Press no hay dudas. Igual que se ve "lógico" que, a diferencia de lo ocurrido en 2018, ratifique "cuanto antes" que va a presentarse. Quiere respetar las formas y ha esperado a que el congreso extraordinario que se celebrará en Sevilla los días 2 y 3 de abril esté convocado, pero "la gente no puede tener ninguna duda de su compromiso".

Con esta convicción se desplazarán todos los integrantes de la junta directiva al Multiusos Fontes do Sar, la ubicación compostelana elegida precisamente para el congreso que lo revalidó al frente del PP gallego el pasado mes de julio.

Nunca dejó las quinielas madrileñas del todo, pero la precipitada detonación del partido a raíz de la guerra entre la dirección de Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso lo lanza a la política nacional justo 13 años y un día después de la victoria electoral que le permitió recuperar la Xunta para el PPdeG al primer intento. Al frente del PP gallego, el sucesor de Manuel Fraga, lleva algo más de 16 años.

Los populares celebrando la victoria en las autonómicas de 2009. ARCHIVO

Más incertidumbre, aunque también "tranquilidad y confianza", hay en relación a cómo prevé encauzar la sucesión en el partido y en la Xunta. La impresión general es que "todos" en el partido están concienciados en la necesidad de ser "responsables" y no generar "ruido", mientras que en el entorno de Feijóo se limitan a recordar que la actuación de su jefe de filas "nunca" se caracteriza por las prisas sino por la "reflexión" y la "sensatez".

El "relato"

Fuentes consultadas por Europa Press inciden en que la "prioridad" en clave de partido, y compaginada con sus tareas presidenciales, es ahora la del cónclave extraordinario de Sevilla. Por delante, a riesgo de recibir duras críticas de la oposición, que ya ha empezado a atizar al mandatario gallego, queda una campaña interna que lo llevará a recorrer agrupaciones por todo el territorio español.

A la espera de que confirme formalmente su candidatura, nadie duda que se implicará "a fondo", igual que ven "fuera de dudas" que, pese a que impulse de alguna manera la "descentralización" del PPdeG, no consentirá "ningún reino de taifas".

Para el próximo sábado los populares tenían ya previsto un acto en materia de igualdad, como es habitual en el fin de semana previo al 8M, en el que iba a participar Feijóo. Salvo cambio de agenda, este acto, ya anunciada su candidatura, le permitiría dar un mensaje en clave de "relato".

El nuevo "relato" de quien proclamó su compromiso con "Galicia, Galicia, Galicia" tendrá que empezar a diseñarse este miércoles, aunque su entorno ya ha trasladado en los últimos días que "si se ve abocado" a dejar la Xunta "no es porque quiera" si no porque está en juego el futuro de un partido "clave" en la "alternancia" constitucional del panorama político español.

"Paciencia" hasta después del congreso

Conscientes de cómo mide Feijóo los tiempos, igual que hay una percepción generalizada de que se asumirá la directriz que dé su jefe de filas, nadie teme "movimientos extraños" o "ruido" de cara a la sucesión en partido y Xunta. Hay dudas en los tiempos porque, una vez más, depende del calendario que determine el de Os Peares, una hoja de ruta que, de acuerdo con "la forma" le urgirá más en clave orgánica.

No en vano, ser presidente del PP nacional no es compatible, según los estatutos de la formación, con liderar la formación autonómica. Legalmente sí es compatible y "no descartable", sostienen las fuentes consultadas, que sí haya "un periodo de transición" con duración sin determinar. En el partido hay quien ve muy difícil esta opción y la "mala prensa" que daría.

Son quienes ven un salto rápido al Senado —opción que podría llegar igualmente tras un periodo de transición "breve"— y que Feijóo se centre en la oposición en Madrid como la vía "más lógica" zanjado el cónclave popular. Uno de los dos actuales senadores por designación autonómica, Elena Muñoz o Juan Carlos Serrano, tendrían que renunciar y facilitar su entrada en las Cortes.

Pero si para la Xunta dispone de un plazo que puede ampliar más o menos, en el partido la sucesión deberá ser inminente. Las vías son varias, y van desde la gestora, pasando por un nombramiento interino, un congreso extraordinario o un nuevo presidente señalado por un comité ejecutivo que, remarcan, está "plenamente validado" desde julio.

La vía del comité ejecutivo cobra fuerza en una formación que tiene la vista puesta en las elecciones municipales y, tras la crisis madrileña, quiere evitar el "ruido" a toda costa.

Una dimisión "histórica" en la Xunta

Descartado un adelanto electoral, cuando decida dimitir se producirá un hecho histórico en la comunidad, ya que Feijóo se convertirá en el primer presidente autonómico que deja el poder por voluntad propia —todos sus antecesores se fueron tras perder unas elecciones, a excepción de Gerardo Fernández Albor, expulsado por una moción de censura—. El Estatuto prevé el escenario.

Si dimite el presidente, con él cesarán los miembros de su Ejecutivo, aunque seguirían en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno. El sucesor tiene que ser diputado.

En el legislativo, el presidente de la Cámara, en este caso Miguel Santalices, llamaría a consultas a los tres grupos (PPdeG, PSdeG y BNG). Solo el PPdeG tiene una amplia mayoría absoluta que le permite presentar una propuesta con éxito. Y culminada la ronda, Santalices tendría que formular la propuesta y en un plazo máximo de 30 días tras el cese debería ratificarse la sucesión. Habría un debate de investidura y nuevo Gobierno.

Rueda, "el mejor situado"

El actual vicepresidente primero de la Xunta, Alfonso Rueda, a quien muchos ven como el mejor situado como sucesor —lleva al lado de Feijóo desde las batallas de la oposición—, y el vicepresidente segundo y responsable económico, Francisco Conde, amigo personal del presidente, son diputados.

Pero hay otros nombres con peso político en el amplio grupo parlamentario que supera los 40 escaños en el pazo de O Hórreo, como el presidente del PP de A Coruña, Diego Calvo, o el propio portavoz en la Cámara, Pedro Puy, eterno integrante de las quinielas.