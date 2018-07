O PPdeG empeza a desvelar o seu apoio a Casado nas primarias

Os apoios que recibirán tanto Pablo Casado como Soraya Sáenz de Santamaría na votación deste sábado nas eleccións primarias do PP van saíndo pouco a pouco. En Galicia, as opinións dos baróns provinciais vanse coñecendo, como é o caso de Manuel Baltar, presidente da Deputación de Ourense, que se decantará por Soraya Sáenz de Santamaría, ou de Diego Calvo, presidente da Deputación de A Coruña, que votará por Pablo Casado.

"Crecín no PP. Peguei carteis, repartín publicidade, celebrei vitorias e lamentei derrotas. Creo na renovación continua, no feito e no que queda por facer. Quero sumar, seguir ilusionándome. Por iso, votarei a Pablo Casado", publicou Diego Calvo na súa conta de Twitter, coas correspondentes mencións. Con este apoio, do catro provincias galegas, só falta por desvelar a de Lugo, que preside Elena Candia, e Pontevedra, que lidera Alfonso Rueda.

O portavoz do PP no Senado, José Manuel Barreiro, amosou durante estes días a súa preferencia por Sáenz de Santamaría. O popular lucense Joaquín García Díez desvelou este mércores o seu apoio a Pablo Casado, tamén a través de Twitter.

Al acercarse la fecha del Congreso del @PPopular quiero hacer pública mi decisión de apoyar la candidatura que encabeza @pablocasado_ . Es la mejor garantía para actuar como catalizador en un momento que requiere unidad y capacidad de liderazgo.

— Joaquín García Díez (@Quin1954) 18 de xullo de 2018

Precisamente, o tamén vicepresidente da Xunta deu por feito este mércores que, de forma "coordinada" coa dirección autonómica do PPdeG, coñeceranse os apoios dos presidentes provinciais antes da fin de semana, cando se celebra o congreso que elixirá ao próximo presidente nacional do partido. "El fixo o seu pronunciamiento (por Manuel Baltar); o resto dos presidentes provinciais é certo que aínda non o fixemos (antes do anuncio de Diego Calvo), polo menos publicamente. Pero eu supoño que, en coordinación co partido a nivel autonómico, este pronunciamiento farase antes do congreso; xa estou a falar a título persoal", dixo Rueda. Segundo algunhas fontes, Casado contará coa maior parte dos apoios en Galicia.

SONDARÁ AOS PRESIDENTES. Non en balde, o xefe de filas dos populares, Alberto Núñez Feijóo, manifestou na mañá deste mércores que de aquí ao venres sondará aos presidentes provinciais para coñecer a quen apoia a "maioría" dos compromisarios galegos no Congreso.

Con todo, non quixo precisar se desvelará o seu apoio particular e, é máis, manifestouse en contra de empregar a condición de "preeminente" como presidente para influír ou condicionar o apoio dos compromisarios que, ao cabo, votan en segredo en urna. Mentres os prazos corren, apuráronse os contactos e o pasado luns a exsecretaria xeral do PP, María DoLOres de Cospedal, que quedou fóra da contenda na primeira volta pero a quen a militancia galega apoiou de forma maioritaria, deu o seu respaldo expreso para Pablo Casado.

Precisamente, o exvicesecretario de Comunicación do PP dixo este mércores que no seu proxecto "cabe todo o mundo", incluída Soraya Sáenz de Santamaría, e afirmou que o presidente do PPdeG e da Xunta é unha "referencia imprescindible" e ten que ter un "papel nacional relevante".

Ademais, este pasado martes Casado e Santamaría reuníronse en Génova durante uns 40 minutos pero dese encontro non transcendeu ningún acordo. En días pasados, Feijóo mostrouse partidario da unidade, aínda que matizou que podería chegar nas vésperas ao conclave ou inmediatamente despois da fin de semana congresual.

"A MIÑA OBRIGACIÓN É FALAR COS PRESIDENTES". "A miña obrigación é falar cos presidentes provinciais do meu partido en Galicia e que, despois de contactar cos compromisarios, me digan o que os compromisarios lles concretan e refiren", manifestou Feijóo en declaracións aos medios este mércores.

Así, o presidente autonómico apelou a que contactará coas provincias coa "tranquilidade e o acougo que merecen estas cousas". "O importante é que o sábado teñamos un novo líder no Partido Popular e xa anticipo que Galicia se vai pór á orde que o conxunto de compromisarios e congresistas en urna, decidan quen vai ser o noso novo líder ou lideresa", expresou.

O dirixente autonómico, que este martes estivo en Madrid para reunirse co presidente do Goberno, insistiu na mañá deste mércores en que "non hai ningunha novidade" do até agora devandito e subliñou que en dous días poderase coñecer a opinión maioritaria dos compromisarios. En urna na primeira volta, gañou María Dolores de Cospedal na media galega e en tres das catro provincias (A Coruña, Lugo e Pontevedra), mentres que Casado quedou situado como segundo máis votado e Santamaría venceu en Ourense.

SOBRE PABLO CASADO. Neste escenario, e preguntado sobre as voces que apuntarían que el pediría o voto para Pablo Casado, Feijóo desmentiuno. "Non é certo porque, en primeiro lugar, paréceme unha falta de respecto que eu lle pida algo a alguén. O que si vou escoitar o que os compromisarios me queiran dicir e o que si é que imos ser moi respectuosos coas decisións dos compromisarios", contestou.

Feijóo quixo destacar que este partido é "democrático, adulto e responsable". "E por tanto, non me parece que un dirixente autonómico, ou outro dirixente, deba utilizar a súa preeminencia no cargo para influír, para determinar e para presionar a ningún compromisario", salientou o presidente dos populares galegos, que na campaña interna da primeira volta do proceso interno recibiu ao seis aspirantes a presidir o PP.

"Non o fixemos así na primeira volta, non o imos facer así. O que si quero saber é a maioría dos compromisarios galegos, dos compañeiros e compañeiras que van ao congreso, cal é a súa opción. Iso si que me interesa sabelo", remarcou Feijóo, quen indicou que é "a súa responsabilidade saber o que van facer os compromisarios galegos".

ATÉ O VINDEIRO VENRES. "E diso voume enterar entre o día de hoxe (por este mércores) e o vindeiro venres", reiterou Feijóo, quen preguntado por se o día antes do congreso se coñecerá o seu voto, contestou que o que se poderá saber é "o que vai votar a maioría dos compromisarios galegos".

Os delegados galegos son os terceiros máis numerosos de todo o Estado, con 279 delegados elixidos nas urnas -despois de Andalucía e Comunidade Valenciana-. A este dato hai que sumar 48 membros natos no Congreso, que se corresponden co propio Feijóo, os presidentes provinciais , o presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Santalices, os alcaldes das capitais de provincia -neste caso Ourense, Jesús Vázquez-, e todos os integrantes do comité executivo nacional, así como senadores e deputados do Congreso e eurodeputados.