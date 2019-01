O Grupo Popular do Parlamento galego trasladou á oposición —En Marea, PSdeG e BNG— unha proposta de "retomar" os traballos da Comisión non permanente para a Igualdade e para os Dereitos das Mulleres no Parlamento galego, coa finalidade de "dar aprobación" do ditame deste órgano e "ter xa" un "pacto galego de prevención e eliminación da violencia de xénero". Así o explicou este luns nunha rolda de prensa a viceportavoz do Grupo Popular no Lexislativo autonómico, Paula Prado, quen á súa vez é a presidenta da devandita comisión constituída xa en novembro de 2016. Neste contexto, insistiu na necesidade de acabar o ditame "antes do primeiro trimestre do ano".

Con este mesmo horizonte temporal, avanzou que o seguinte paso será "ter xa ese pacto galego de prevención e eliminación da violencia de xénero" que reuniría tamén as conclusións da comisión. Por iso, Prado reivindicou que Galicia foi unha comunidade "pioneira" ao remitir unhas primeiras conclusións ao Congreso e ao Senado para pór en marcha o Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero.

A viceportavoz pediu á oposición "deixar de lado as diferenzas" políticas e, preguntada sobre se a posición de Vox respecto diso —pide derrogar a normativa neste sentido— podería condicionar a postura dos populares en Galicia, aseverou que a formación de Santiago Abascal "non está" no Parlamento galego. "Non nos imos a desviar da liña de traballo que levamos desde antes. (...) Isto non debería cambiar, o PP de Galicia non vai cambiar a actitude, o noso obxectivo é seguir traballando para que iso sexa unha realidade", abordou.

"MELLORAR" A LEI DE VIOLENCIA DE XÉNERO. Ademais, Prado reiterou a posibilidade de "mellorar" a lei estatal contra a violencia machista e respondeu, a preguntas dos medios, que "non coñece" a posición de Vox nesta materia. Así mesmo, remarcou que a posibilidade de dar axudas a homes afectados por violencia doméstica, como se falou no PP nacional para facilitar o pacto en Andalucía coa formación de Santiago Abascal, "non" se abordou na comisión do Pazo do Hórreo.

Neste ámbito, asegurou que "hai unha confusión moi grande entre o que é violencia de xénero, violencia doméstica e violencia intrafamiliar". "Non se pode mesturar todo, e o debate sobre o que é violencia de xénero e violencia doméstica xa está superado. E quen non o superou debería remitirse a 14 ou 15 anos atrás", apelou, para despois subliñar que "as vítimas da violencia de xénero son fundamentalmente mulleres".

A continuación, Prado lembrou que xa existe "unha lei para axudar a vítimas contra delitos violentos". "Aí hai axudas para todo o mundo, e quen non coñeza isto, esas persoas que están a falar deberían tentar coñecer primeiro outras lexislacións", sentenciou.

RESPONDE AO BNG. Precisamente, este luns a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, pedía ao presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que aclarase "se coincide" con Vox sobre que "non existe" a violencia de xénero. Respecto diso, a viceportavoz do Grupo Popular dixo "non saber por que o Bloque di esas cousas", xa que na comisión de igualdade —explicou Prado— os comparecentes dicían "que si" había que "facer modificacións" na normativa.

"Á señora Pontón pediríalle que en lugar de estar enganchada a Bildu e os independentistas, e en lugar de ir visitar aos cárceres de España aos independentistas, traballase máis no Parlamento de Galicia e mirase máis as cousas que se propoñen no Parlamento de Galicia para estar mellor informada", esgrimiu, para despois asegurar que "non van recibir leccións" de ningunha outra formación. Así as cousas, Prado apelou a "ser serios e rigorosos" no tratamento desta problemática que se está convertendo, ao seu modo de ver, nun tema "absolutamente politizado" que "se está indo de man".