El PPdeG da por iniciada la "era Rueda" y se enorgullece del "frenazo en seco a Sánchez"

El candidato ganador de las elecciones del 18 de febrero en Galicia y presidente en funciones de la Xunta, Alfonso Rueda, ha considerado este lunes que los resultados de anoche demuestran que "Galicia ha dado un frenazo en seco a Pedro Sánchez y a sus socios nacionalistas".

Junto al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, la dirección de los populares ha vuelto a celebrar los resultados que dieron a Rueda un apoyo mayor que al PSOE y al BNG juntos, con lo que la comunidad le ha "enviado un mensaje a España muy claro" y es que los gallegos "ni queremos, ni vamos a admitir chantajes".

El líder del PP en la comunidad ha considerado que el amplio respaldo obtenido por el su formación pone de relieve que Galicia no es partidaria de los privilegios para unos en detrimentos de los otros, por lo que Alfonso Rueda ha conminado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a sus socios independentistas "que lo entiendan".

Feijóo: "Concentrar el voto en el PP arrincona al sanchismo"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que Galicia ha enviado un mensaje claro a todos los españoles y es que "si concentran en el voto en el PP, frenamos al independentismo y arrinconamos al sanchismo".

En su intervención ante la Junta Directiva Autonómica del PPdeG, ha considerado que "esta es la receta" para España, "concentrar el voto en el PP" y "mandaremos a la irrelevancia más absoluta al sanchismo".

Feijóo y Rueda posan sonrientes este lunes. LAVANDEIRA JR. (EFE)

Feijóo ha defendido su implicación total en la campaña electoral gallega, pese a que sabía que se le iba a "juzgar" en el caso de que su partido no alcanzase la mayoría absoluta, pero "es mucho más importante que se desgaste el presidente del partido a que se desgaste el partido" por lo que ha afirmado que "volvería a hacerlo sabiendo la oportunidad y el riesgo que asumía".

La "euforia" de la oposición

"Queremos dignidad y ayer mandamos ese mensaje contundente", ha remarcado este lunes Alfonso Rueda, que con esta afirmación sigue en la línea que ha mantenido durante los dos años que lleva al frente del Ejecutivo gallego tras la marcha de Núñez Feijóo a liderar el partido a nivel nacional.

Rueda ha dicho que "pese a que intentaron ponernos nerviosos", él siempre confió en la victoria de su partido, pero optó por encarar la campaña desde la "humildad" al no entender la "euforia" de otras formaciones que han perdido, pero que parecía que celebraban antes de tiempo un resultado que las urnas no les dio.

A estos partidos, BNG y PSdeG, que continuarán otros cuatro años en la oposición, Rueda ha dicho que no les pedirá los "cien días de cortesía" que deberían ofrecérsele a cualquier gobierno. "Yo no los quiero porque vamos a trabajar desde el primer día" porque la confianza "se gana día a día" y, en ese camino, trabajarán él y los suyos desde el Gobierno gallego y también desde el Parlamento autonómico, en el que los populares mantienen su mayoría absoluta.

Agradecimientos por su primera mayoría absoluta, quinta seguida del PP

En la reunión de la junta directiva, Rueda se ha mostrado especialmente agradecido con el partido por haber trabajado sin descanso para conseguir su primera mayoría absoluta, que supone la quinta consecutiva para el PPdeG.

El líder del PP ha puesto en valor el trabajo de los presidentes provinciales, de los alcaldes y portavoces municipales, de los diputados y de su equipo de confianza, que han tenido "todo" que ver en este gran resultado.

Especial agradecimiento ha dedicado a Núñez Feijóo y ha destacado el "trabajo inmenso" de quien siempre suma en Galicia y ha prometido devolver este esfuerzo para conseguir que "más pronto que tarde" el expresidente de la Xunta se convierta en el próximo presidente de España.

Ha hecho referencia a uno de los mantras de la izquierda y le ha dicho que sí, que tienen razón, que una vez más la "maquinaria electoral del PP" ha funcionado porque "todos estábamos muy motivados y por eso ganamos".

A ellos, les ha prometido no fallarles, y ha dicho que cumplirá su promesa para que el máximo número de personas acabe teniendo "una oportunidad", con lo que ha abierto la puerta a nombrar como altos cargos a algunos de los que concurrían en las listas electorales y que así cedan asientos en el pazo de O Hórreo a otros compañeros.

"No van a engañar a los gallegos"

Rueda ha incidido en que este lunes, aunque es jornada de celebración, también es pertinente dirigirse a los partidos de la oposición que al actuar con "soberbia" han generado rechazo en los gallegos que prefirieron no confiar en ellos.

La secretaria general del PPdeG y directora de la campaña electoral, Paula Prado, ha constatado la "victoria inapelable" de su partido y ha indicado que ganaron frente "a otros", los grupos de la oposición, que "hicieron todo lo posible por intentar embarrar" la campaña y ahora "intentan embarrar el resultado electoral".

Pero no lo van a conseguir, ha asegurado, porque "una vez más, no van a engañar a los gallegos", igual que no lo consiguieron en campaña "ocultando su programa" y "negando" sus alianzas, ha asegurado en referencia al BNG.

Tras un mayoría absoluta respaldada por más de 700.000 gallegos, medio millón más que los votos del PSOE y más que los apoyos a este partido y al BNG unidos, así como haber ganado en 295 de los 313 ayuntamientos gallegos, ya es "indiscutible que estamos en la era Rueda", ha proclamado.