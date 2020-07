El PPdeG cobrará 1,4 millones y el BNG recibirá 732.445 euros tras el 12-J

Losque han sido contabilizados en las elecciones autonómicas este domingo, a falta de los sobres de la emigración, arroja otra cifra para los partidos políticos que han participado en estos comicios:se repartirán, al menos, entre los partidos que han obtenido representación parlamentaria.Solo se subvenciona aquellas formaciones políticasen la Cámara, por lo que la noche electoral también supone un gasto para las formaciones políticas que no han logrado escaños, pero han gastado en cartelería, propaganda y organizar actos.Losrecibirán, que es el tope establecido en la orden delen la que se establecen las 'tarifas' por voto y elector par estas elecciones del 12 de julio, que son las mismas inicialmente previstas para los comicios anulados del 5 de abril (publicadas el 11 de febrero).El DOG establece un máximo de 0,65 céntimos de euros multiplicado por el número de personas integrandas en el censo. Si no existiese este tope en las subvenciones, los populares --a falta de computar los votos de la emigración-- tendrían derecho a cobrar un total de 1.535.157 euros.Concretamente, esta cifra sale de los 891.217 por los 41 escaños que actualmente tiene (si los votos de la emigración no cambian el resultado de Pontevedra y les hace ganar un diputado más); 500.145 por los 625.182 votos por el momento contabilizados (a razón de 0,8 céntimos de euro por voto conseguido); y 143.791 por la propaganda electoral (a razón de 0,23 céntimos de euro por voto conseguido).Por su parte, elrecibirá--413.003 por los 19 escaños conseguidos, 248.111 por los 310.139 votos logrados el domingo y 71.331 en concepto de reparto de propaganda--.Mientras, elingresaráeuros en total, que se corresponden con 326.055 por los 15 escaños que por el momento ha conseguido en las urnas, 202.029 por los 252.537 votos conseguidos en las urnas hasta el momento y 58.083 por la propaganda electoral.Al margen de las subvenciones electorales, los partidos políticos, una vez estén constituidos en grupos parlamentarios, recibirán una subvención fija y otra variable, en función del número de diputados de la Cámara, durante los cuatro años de legislatura para su funcionamiento.El acuerdo retributivo se fija al inicio de legislatura para todos los grupos, si bien en las últimas dos fue modificado por las escisiones del entonces grupo Alternativa Galega de Esquerda y, posteriormente, el Grupo de En Marea. En ambos casos, supuso la creación del grupo mixto.El acuerdo para la legislatura de 2016 otorgaba a los grupos una subvención fija para cada grupo de 9.971,79 euros al mes, un total de 119.661,48 euros en la legislatura.Por diputado, cada grupo recibía en la legislatura anterior 1.837,01 euros al mes, una subvención variable que no supuso un incremento para las arcas del Parlamento con la escisión, puesto que lo que se ingresó en el mixto se detrajo de la antigua En Marea (posteriormente Grupo Común da Esquerda). Además, cada grupo parlamentario contó con 5.989,56 euros al mes (70.782,72 euros en la legislatura) como subvención finalista.Así, se puede prever un parlamento más barato por la menor pluralidad política (ya que las cuantías fijas y finalistas son iguales para todos los grupos parlamentarios, salvo el mixto, que ha sido proporcional a su representación). En todo caso, habrá que esperar al inicio de la XI legislatura para conocer si los montantes totales se mantienen, se incrementan o se reducen con respecto al periodo 2016-2020.En todo caso, de seguir las mismas cuantías, el Parlamento salido de las urnas este domingo 12 de julio sería, como mínimo, 190.444,2 eurosque el que se constituyó en 2016 con cuatro grupos. Si tenemos en cuenta como acabó la legislatura --y que al grupo mixto la asignación fija y finalista que se le otorgó fue menor que al resto de grupos parlamentarios--, el ahorro de la legislatura que ahora comienza sería de 266.810,2 euros con respecto a como remató la legislatura.