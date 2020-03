PPdeG-Ciudadanos: crónica de un divorcio anunciado

Era la crónica de un divorcio anunciado. Si el Partido Popular de Galicia y la sucursal galaica de Ciudadanos estuvieron alguna vez cerca de sellar un acuerdo para concurrir al 5-A con una especie de pacto de no agresión, la semana pasada esa aproximación saltó por los aires en una reunión entre dirigentes de ambas fuerzas en Padrón.

Allí, Cs expuso sus condiciones y el PPdeG las consideró excesivas, según fuentes cercanas a la negociación. El resultado: cada uno por su lado. Fuentes populares aseguran que, entre las pretensiones del partido naranja, figuró incluso hasta una consellería para la candidata a la Xunta, la pontevedresa Beatriz Pino, algo que consideran inasumible. "No negociamos consellerías en un bar", apuntan. Del mismo modo, tampoco garantizaron puestos de salida para gente de Cs en las listas, como al parecer pretendían.

Juan José Chouza, exdelegado de Cs Galicia, figura como suplente en la lista del PPdeG en la provincia de A Coruña.

El diálogo mantenido entre ambos partidos en una cafetería de Padrón, con la propia Beatriz Pino implicada, tampoco cuajó en otros aspectos como el funcionamiento de un hipotético grupo parlamentario conjunto.

Ciudadanos, en conversación con AGN ni confirmó ni desmintió el encuentro el lunes, pero este martes sí que ofreció una versión muy diferente a la del PP. Según los populares, Cs habría puesto sobre la mesa la cantidad de dinero que le correspondería, la posibilidad de contratar asesores propios en la Cámara e incluso la opción de enviar a alguno de sus diputados, de conseguirlos, al grupo mixto para operar con cierta independencia.

En el PPdeG, representado entre otros por Miguel Tellado, consideraron fuera de lugar algunas de estas pretensiones, lo que alejó definitivamente a ambas formaciones. Por parte de Ciudadanos también estuvo presente su secretario de Organización en Galicia, Laureano Bermejo.

Fuentes de Cs, por su parte, aseguraron este martes a Europa Press que fue el dirigente popular quien "solo hablaba de cargos y sillones" y que incluso les llegó a ofrecer puestos en ese Ejecutivo a cambio de "ser absorbidos" en las listas del PPdeG para las elecciones del 5 de abril.

"Ciudadanos no se vende por sillones"

Las fuentes de la formación consultadas relatan que tanto Pino como Bermejo acudieron a Padrón "a escuchar" alguna propuesta por parte del PP y que "no pidieron nada". Y es que, descartada la coalición de plano por parte de los populares, la cual sí llegó a cuajar en Euskadi, las conversaciones que se dieron hasta el viernes versaron sobre la posibilidad de que Cs se incluyese en las listas del PP. No obstante, este planteamiento pasaba por "simplemente ser absorbidos", sin que eso les permitiese "mantener su autonomía" ni "cumplir su programa", critica Cs.



Como no aceptó su inclusión total en las filas del PP, el partido liberal, de acuerdo con su versión, se negó a hablar de asignaciones económicas para asesores o de puestos de salida en las candidaturas. "Ciudadanos no se vende por sillones", recalca.



Asimismo, las fuentes consultadas sitúan esta reunión en Padrón con Tellado en el marco de "varios encuentros" que se produjeron desde la convocatoria electoral e insisten en que Bermejo y Pino acudieron porque "era el PP el que llevaba días pidiendo hablar" y ellos, finalmente, "aceptaron esa conversación".