"El PP de Vigo debe mirar adelante y dejarse de lamentos que no llevan a ninguna parte"

Una de las claves para resucitar al PP en Vigo pasa por la unidad del partido, después de un proceso interno un tanto convulso contra Javier Guerra. La ganadora quiere pasar página de una vez.

¿Celebró ya la victoria?

Sí, ya la celebramos aquel mismo día, porque después la semana fue para ir ordenando todo un poco.

Se dice que lo difícil en política no es llegar sino mantenerse. ¿Tiene la sensación de que lo complicado empieza a partir de ahora?

Empieza un reto muy importante que son las municipales de 2023 y lo que tenemos que hacer es que esa ilusión que se generó entre los militantes que hicieron que yo sea la presidenta se traslade a la ciudad. Estoy segura de que si escuchamos a los vecinos y a Vigo, a la hora de acudir a las urnas Vigo nos escuchará a nosotros.

¿Cuáles son sus planes inmediatos para el PP de Vigo?

Ahora lo que estamos haciendo es conformar los equipos por áreas para ponerse a trabajar de inmediato. Hay que armar una buena organización y empezar a pisar la calle ya. El objetivo número uno es estar cerca de los vecinos, escucharlos y trabajar.

¿Habrá integración de la candidatura que perdió el congreso?

Todavía hay que hablar, con tranquilidad y sin precipitarse para no cometer errores. Yo siempre dije que tendía la mano a quien quiera integrarse y lo mantengo: todos los que quieran participar en este proyecto de ilusión, de trabajo y de aires nuevos saben que tienen las puertas abiertas.

¿Ya la llamó Javier Guerra o sigue esperando?

No, no me felicitó todavía.

¿Y otras personas de la candidatura del exconselleiro?

Yo con mis compañeros de partido hablo sin ningún problema. En el congreso ya dije que a partir de ese día todos somos compañeros y todos somos el PP de Vigo y quienes ganaron fueron el partido y la ciudad. A partir de ahí, a construir.

Alcaldía

"Quiero ser candidata para cambiar cosas en el Concello, porque aquí hay muchas luces, pero también muchas sombras"

Dijo que se presentaba a liderar el PP vigués porque no le gustaba lo que veía. ¿Qué veía entonces?

Que la gente estaba un poco desencantada y que teníamos que recuperar la dignidad electoral, porque me preocupaba y me preocupa tener cuatro concejales en una ciudad como Vigo. Hacía falta un revulsivo, una nueva generación que tirase para adelante y eso es lo que se está generando ahora, con gente sumándose al proyecto, alguna que ni siquiera era antes del partido. Pero también me impulsó para dar un paso adelante el hecho de escuchar a los militantes, porque me reuní con ellos para ver qué querían y todos insistían en esa necesidad de un nuevo empuje y una nueva forma de trabajar. Por eso me presenté.

¿Cómo un partido hegemónico en toda Galicia tocó fondo así en una ciudad como Vigo?

Se cometieron muchos errores y los cometimos todos. Lo que tenemos que hacer ahora es dar la vuelta al resultado, recuperar el terreno perdido y seguir sumando. Es hora ya de mirar para adelante, dejarse de quejas y lamentaciones que no llevan a ningún lado y devolver al PP de Vigo al lugar que le corresponde: que las personas vuelvan a estar orgullosas de ser del PP vigués y que la ciudad vuelva a estar orgullosa de ser del PP.

¿Y cómo se consigue eso?

Con trabajo, pisando la calle y estando cerca de las personas.

Usted ya está cerca de la gente en su papel de delegada de la Xunta en Vigo. ¿Percibe la hostilidad del Concello hacia el Gobierno gallego también entre los vecinos?

No. Y creo que es al revés, que esa confrontación que en algún momento le pudo venir bien al alcalde ahora mismo no sirve, porque la gente se da cuenta de todo lo que hace la Xunta por una ciudad como Vigo, que es donde más invierte. Abrimos la puerta de las nuevas infraestructuras a los ciudadanos y más de 1.000 personas pasaron ya por la Ciudad de la Justicia, hubo 400 visitas en la jornada de puertas abiertas del albergue... Estamos acercando esas infraestructuras a la ciudad, contándole a los vecinos todo lo que hace la Xunta en Vigo, que era mi objetivo como delegada. Y los vigueses ya empiezan a percibir que los servicios básicos en esta ciudad los presta la Xunta.

El propio Feijóo admitió que en Vigo la Xunta no comunicó bien todo lo que hacía.

Ese fue siempre uno de mis objetivos: acercar la Xunta a los vigueses. Porque a mí me gusta más decir que soy la delegada de Vigo en la Xunta y no al revés. No solo hay que hacer las cosas, sino también contarlo. Y a mí, que me gusta mucho estar en la calle y reunirme con vecinos y colectivos, me transmiten que empieza a verse todo lo que la Xunta de Galicia hace en esta ciudad.

¿Aspirará a la alcaldía en 2023?

Sí, siempre dije que me gustaría ser candidata, aunque no depende solo de mí. Me gustaría cambiar cosas en el Concello, donde tenemos muchas luces, pero también muchas sombras. Se hicieron cosas bien y otras no tanto y llegó el momento de que una nueva generación haga un Vigo más inclusivo, más abierto y donde la gente se pueda desarrollar con libertad.

¿Es invencible Abel Caballero?

No, nadie es invencible. Nosotros tenemos que salir a ganar, porque si no lo haces pierdes seguro. Y las cosas se consiguen con trabajo, ilusión, diálogo y muchas ganas.

¿Cómo se le puede ganar?

Yo creo que Vigo ya necesita otras cosas. La vida son ciclos y llegó el momento de un cambio, de una ciudad que no esté peleada con todo el mundo: con los vecinos, con el Celta, con la Xunta... Nada de eso beneficia a los vigueses. Llega el momento de que una nueva generación saque adelante un proyecto para que Vigo vuelva a ser un referente. Yo no quiero que la ciudad sea conocida, sino reconocida por ser puntera a nivel industrial, cultural...

Polémica

"Es un escándalo que la cuñada de Silva cobrase 100.000 euros sin ir a trabajar y nadie asuma responsabilidades políticas"

¿Qué le parece la inversión millonaria en las luces de Vigo? ¿Ve prudente mantener la Navidad con este nivel de contagios?

Que Vigo se conozca por sus luces y por su Navidad está bien, aunque todo en su justa medida. Ahora bien, es cierto que en el momento en el que estamos las aglomeraciones no son buenas y hay que hacer las cosas con sentidiño. Lo dije antes de la Navidad: esto está bien pero hay que tener cuidado por que la movilidad de la gente es la que hace que el virus circule y lo que prima es la salud de las personas. Hay que tener muchísimo cuidado.

¿Echa de menos explicaciones de Carmela Silva en el caso del enchufe de su cuñada?

¡Por supuesto! Es un auténtico escándalo que la cuñada de Carmela Silva cobrase más de 100.000 euros sin acudir a trabajar y que un funcionario vaya cinco años a la a cárcel sin que nadie asuma ninguna responsabilidad política. A ver qué explicaciones dan en el pleno extraordinario, pero desde luego la señora Silva ya tenía que haber dimitido por dignidad. No entendemos esta forma de actuar y si lo que pretenden es que esto se silencie y que la gente no lo conozca no lo conseguirán, porque seguiremos insistiendo en ello. Hay muchas luces en Vigo, pero también muchos enchufes.

El PSOE en la provincia de Pontevedra ya tiene tres precandidatos para sus primarias. Parece que no es el PP de Vigo el único lugar con división interna...

No. Y ya lo vimos también en el congreso regional del PSOE. Ellos tienen sus opciones, cada uno se presenta libremente y que los militantes decidan, que es lo importante. Pero ya que me habla de la provincia, diré que estoy muy contenta porque Alejandro [Lorenzo] recuperó la alcaldía de O Porriño para el PP, más que merecida porque fue el más votado y tenía que haber sido ya alcalde. Y esa es nuestra línea: trabajar en positivo y por el bien de los ciudadanos.

¿Está a tiro la Diputación de Pontevedra para el PPdeG?

Si mejoramos los resultados en las próximas municipales recuperaremos la Diputación, que es uno de nuestros objetivos.