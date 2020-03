Los cinco concejales del grupo municipal socialista de Catoira y los tres del Partido Popular firman la moción de censura contra el actual alcalde, el nacionalista Xan Castaño, que este martes se ha registrado en el Ayuntamiento. La moción será debatida y votada en un pleno extraordinario que se celebrará a las 12 horas del 17 de marzo.

Esta moción de censura pondrá fin, tras ocho meses, al gobierno surgido del pacto que tras las elecciones alcanzaron Partido Popular y BNG. Un pacto que a su vez había puesto fin a 30 años de gobiernos socialistas liderados por Alberto García.

Lo que resta de mandato se dividirá en dos partes iguales, en la primera de las cuales el socialista Alberto García ejercerá como alcalde, y el popular Iván Caamaño, de teniente de alcalde, y en la segunda mitad ambos se intercambiarán los papeles.

CAMBIO DE POSTURA. El portavoz de los populares de Catoira ha argumentado que su cambio de postura se ha debido a que los tres concejales del grupo municipal nacionalista ejercen en la actualidad las funciones de gobierno sin contar con ninguna otra fuerza política, "mostrando en todo momento una constante falta de diálogo y entendimiento con los demás partidos para llegar a posibles acuerdos". Caamaño ha señalado que el Partido Popular le dio un oportunidad al BNG "que no ha querido aprovechar".

El presidente provincial del PP, Alfonso Rueda, ha asegurado que la moción no cuenta con la autorización del partido

Sobre sus manifestaciones de hace menos de un año en las que decía que su principal objetivo político era desbancar a Alberto García de la Alcaldía, Caamaño ha indicado que consideró que, después de 30 años, "merecía la pena dar la oportunidad a otro partido porque supondría un cambio". "Pero me he dado cuenta de que el cambio ha sido a peor", ha contrapuesto.

"NO HA QUEDADO MÁS REMEDIO". Por su parte, el portavoz socialista ha argumentado a favor de la moción de censura "porque no se puede gobernar con tres concejales de los once que componen la Corporación ni hacerlo a golpe de decreto". García ha criticado que "la Alcaldía ni siquiera llega a ejecutar acuerdos que se toman en el pleno, llegándose al extremo de renunciar a subvenciones que se habían conseguido en anteriores mandatos".

"No nos ha quedado más remedio que adoptar esta medida", ha indicado y ha justificado su pacto con el Partido Popular en que "esto no puede seguir así". "Los intereses generales de los vecinos de Catoira hay que defenderlos", ha dicho.

La dirección del PSOE de Pontevedra ha anunciado la apertura de un expediente a la agrupación local al considerar el acuerdo con el PP "un error político grave"

SIN TEMOR A REPRESALIAS. Iván Caamaño ha asegurado no temer a las posibles medidas disciplinarias que pueda tomar su partido por apoyar esta moción de censura sin el aval de su formación. Cabe recordar que el presidente provincial del PP, Alfonso Rueda, ha asegurado que la moción no cuenta con la autorización del partido. Caamaño ha manifestado que "el partido y Alfonso Rueda conocían esta moción". "Y a nosotros nos corría prisa presentarla por la situación en la que está el Ayuntamiento", ha apostillado.

Preguntado por si temía una posible expulsión, el portavoz popular de Catoira ha asegurado que "si el partido no entiende" que se debe a sus vecinos y toma medidas disciplinarias, las "asumirá" aunque no le gusten.

En términos similares se ha manifestado el socialista Alberto García, quien ya fue alcalde de Catoira durante tres décadas. "La ejecutiva del Partido Socialista ni intervino en las negociaciones que hubo tras las elecciones municipales ni ha intervenido en éstas. Ni las ha criticado ni las apoyado", ha manifestado.

La ejecutiva del BNG expresa su "sorpresa" por el hecho de que a menos de un mes de las elecciones gallegas el PSOE pacte con el PP y pide a Caballero que frene la moción

García ha incidido en que no se debe solo al PSOE sino a sus votantes y que, cualquier intervención por parte del partido, sería considerada "una intromisión a la autonomía de la agrupación local".



CAMBIO DEMOCRÁTICO. Para el portavoz popular, este nuevo pacto suponer un cambio democrático. "Se ha dialogado, se han acordado una serie de puntos y un gobierno conjunto en el que nos dividimos la Alcadía", ha indicado Iván Caamaño. En el acuerdo entre PSOE y PP que posibilita la moción de censura se señala que el actual gobierno en minoría "puede considerarse un gobierno contrario a los principios democráticos y contra natura, ya que no cuenta con el apoyo mayoritario de los vecinos de Catoira", según los resultados electorales obtenidos por los diferentes partidos políticos en las elecciones de mayo de 2019.

Los firmantes de la moción de censura también consideran que "esta situación de ingobernabilidad en la que se encuentra el Ayuntamiento nos está llevando a un deterioro grave del funcionamiento de los servicios públicos municipales". Asimismo, también denuncian que "la adopción de decisiones equivocadas y arbitrarias por parte de la Alcaldía está creando una convivencia nada deseable entre los trabajadores del Ayuntamiento", lo que provoca "una importante merma en la eficacia de los servicios públicos prestados y en la atención que reciben los ciudadanos".

La moción de censura saldrá adelante sin complicaciones, ya que ambas formaciones suman 8 concejales (5 el PSOE y 3 el PP) en una corporación de 11

"PASOTISMO DEL GOBIERNO". Para los grupos municipales socialista y popular de Catoira, "el pasotismo y la desidia que rigen en el actual gobierno causan una desatención a los ciudadanos, que ven como sus necesidades y peticiones, no son tenidas en cuenta por el gobierno local". Además, se critica que las peticiones de los grupos políticos de la oposición "tampoco son tomadas en consideración". Y se cita como ejemplo la falta de locales para los grupos municipales, "el maltrato por parte del gobierno de cara los miembros de la corporación", y una "constante falta de atención y de diálogo".

Ante esta situación, los firmantes de la moción de censura se reafirman en la necesidad de la creación de un "gobierno fuerte y unido", que tenga las "capacidades suficientes y los apoyos necesarios" dentro del Pleno de la Corporación "para poder adoptar medidas y tomar decisiones".

Los promotores de la moción dicen no temer represalias de sus partidos

DISTINTO IDEARIO PERO MISMO FUNDAMENTO. El entendimiento, el reparto de funciones y el pacto entre PP y PSOE, servirá, en opinión de los promotores de la moción de censura, "para avanzar y crear un futuro que sea digno del ayuntamiento de Catoira". "Una Catoira mejor, próspera, con unas condiciones favorables para aumentar la población, los servicios y los recursos existentes", señalan. En ese sentido, tanto Alberto García como Iván Caamaño destacan "el entendimiento entre dos partidos con diferente ideario, pero con uno único fundamento y finalidad; la mejora, la potenciación y la defensa del interés general de los vecinos de Catoira".

REACCIONES. El presidente del Partido Popular en Pontevedra, Alfonso Rueda, ha desautorizado la moción de censura, ya ha señalado que no ha sido "consensuada ni autorizada" por la dirección provincial del partido. Así, ha recalcado que el partido "no está de acuerdo" con el pacto alcanzado entre sus concejales y los de la formación socialista y ha avanzado que tomarán "las medidas oportunas".

Pontón advierte al PSdeG sobre "el mensaje que manda antes de elecciones" al pactar con el PP la censura en Catoira

El líder del PSOE gallego y candidato a la presidencia de la Xunta, Gonzalo Caballero, ha remitido a los órganos locales del partido sin dar más explicaciones. La dirección provincial del PSOE de Pontevedra ha anunciado la apertura de un expediente a la agrupación local al juzgar el acuerdo con el PP como "un error político grave".

Desde el BNG, potencial socio de los socialistas en un hipotético gobierno de coalición en Galicia, consideran de "enorme gravedad" la moción de censura en Catoira. La ejecutiva del BNG expresa su "sorpresa" por el hecho de que a menos de un mes de las elecciones gallegas el PSOE pacte con el PP "para repartirse la permanencia de la alcaldía en una especie de turnismo en el cargo a tiempos iguales".

La formación nacionalista se pregunta si ésta es "la manera" que tiene el PSOE gallego "de entender el cambio" e insta a su líder regional, Gonzalo Caballero, a que frene dicho acuerdo.