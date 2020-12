O PP propón para o Consultivo a Costa Pillado e a Aranguren e o BNG, a Alberte Souto

O PPdeG propón como membros electivos do Consello Consultivo de Galicia aos maxistrados José Luís Costa Pillado e Ignacio Aranguren, mentres que o BNG optou polo avogado Alberte Souto, que foi secretario xeral de Medio Rural durante a etapa de goberno do bipartito, cando o nacionalista Alfredo Suárez Canal ocupaba a consellería do ramo.

Expirado o último mandato, a Mesa do Parlamento alcanzou un acordo o 1 de decembro polo que se activou o procedemento de designación de tres membros electivos do Consultivo, dos que corresponde propor a dous ao grupo maioritario na Cámara autonómica (PPdeG) e un ao Bloque, como segunda forza.

Os candidatos comparecerán o vindeiro venres, 11 de decembro, na Comisión 1ª do Parlamento galego para comprobar que acreditan o cumprimento dos requisitos previstos na lei.

Licenciado en Dereito pola Universidade de Santiago de Compostela, José Luís Costa Pillado é maxistrado e conselleiro electo do Consultivo desde o ano 2008 até 2014, cando foi nomeado presidente do organismo até a actualidade.

Pola súa banda, o maxistrado Ignacio Aranguren forma parte do Consultivo desde xullo de 2014.

Modificación da sección de informes

Precisamente esta mesma semana Costa Pillado compareceu na Cámara galega, na rolda de presentación dos orzamentos dos distintos entes autonómicos, e pediu ao Parlamento "unha modificación" na composición da sección de informes e estudos ante o "fin de ciclo" que se vive na institución ao non contar xa con ningún expresidente da Xunta -membros natos-.

Segundo figura no artigo 21 da lei que rexe o Consultivo, a sección de estudos e informes ten que estar composta polo presidente do Consello, un conselleiro electivo e un conselleiro nato -é dicir, un expresidente da Xunta-.

Con todo, actualmente non existe ningún membro nato no Consello Consultivo, após o falecemento de Gerardo Fernández Albor, así como ao expirar en 2016 o mandato neste órgano de Emilio Pérez Touriño e ocorrer o propio en 2019 con Fernando González Laxe.