El PP presentará mociones en todos los ayuntamientos por el retraso en los trenes Avril

La secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, ha informado de que los populares presentarán mociones en todos los ayuntamientos gallegos para exigir que se pongan en marcha los trenes Avril, después de que se haya confirmado el retraso en su llegada a Galicia.

En rueda de prensa, Prado recrimina al Gobierno que "no busquen excusas donde no las hay" sobre el retraso de los trenes Avril -que supondría llevar la alta velocidad al Eje Atlántico- y reclama que "asuma su responsabilidad". "Sánchez perdió el tren de la confianza de todos los gallegos y gallegas", sentencia.

Remarca que "la alta velocidad, efectivamente, llegó a Ourense, pero tiene que llegar a toda Galicia cuanto antes", además de la modernización de la línea a Lugo y Ferrol. Recuerda que había un compromiso de que los trenes Avril llegase en verano a la comunidad gallega, pero "lo único que llegó fue un comunicado de Renfe" en el que reconoce que no será posible.

"Ahora descubrimos lo que ya sabíamos, que no se trataba de una cuestión prioritaria para el Gobierno central". "Ahora llega el momento de buscar excusas rápidas, discusiones entre Renfe y Talgo, que, por supuesto, no nos convencen", reprueba.

La secretaria xeral del PPdeG se queja de que se trata de "una nueva falta de respeto institucional a Galicia", mientras deja claro que los gallegos "se merecen una explicación".

"Galicia no puede perder el tren de la alta velocidad y hacerlo por culpa de un Gobierno sin rumbo que no cumple sus promesas. Le exigimos a Sánchez que no deje descarrilar nuestra competitividad, ponga en funcionamiento los trenes Avril y sitúe el transporte ferroviario gallego en el siglo XXI", afirma Prado.

La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, anunció esta semana la intención de Renfe de penalizar a la empresa Talgo por el incumplimiento del contrato para la llegada de estos trenes.

Precisamente, Talgo ha reconocido que había "determinados retrasos" en los plazos de entrega durante el transcurso del proyecto generados principalmente "por causas de fuerza mayor", entre ellos las caídas de producción e interferencias en la cadena de suministro con motivo de la covid-19 y otros "eventos geopolíticos".

REUNIÓN DE RUEDA CON SÁNCHEZ. Por otra parte, Prado ha reprobado como una "falta de respeto institucional" que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se tuviese que enterar por "una entrevista radiofónica" de que será recibido este mes por el titular del Gobierno central, Pedro Sánchez, en vez de ser "a través de respuesta oficial".

De tal forma, Prado demanda el "debido respeto" para Galicia y que atienda a diferentes reclamaciones relativas a: la transferencia de la gestión del litoral, soluciones viables ante el derrumbe del viaducto de la A-6, marcha atrás en la propuesta de eliminación de 1.300 servicios de bus de líneas estatales, así como sobre los fondos Next Generation y en el campo sanitario.