El PP pide depurar culpas por los Feve que no caben en los túneles y lastran la movilidad mariñana

El error de Adif en las medidas de los gálibos en la red ferroviaria de ancho métrico supondrá un retraso de al menos dos años en la renovación de la flota de trenes Feve que circulan entre Ribadeo y Ferrol y, por ende, un nuevo revés para una comarca, A Mariña, que lleva años reclamando a gritos mejoras en movilidad. Además, este fallo en la infraestructura ferroviaria es, según los populares gallegos, una "chapuza" por la que "alguén debe asumir responsabilidades políticas".

Bajo esta premisa, el PPdeG ha registrado una proposición no de ley en el Parlamento para reclamar al Gobierno central la depuración de culpas por un error que, desde su punto de vista, "é unha mostra máis que evidente da falta de compromiso e desinterese do Ministerio de Transportes por este servizo público que, no caso de Galicia, opera no norte das provincias de Lugo e de A Coruña", explica el portavoz popular de infraestructuras, José Manuel Balseiro, en una nota publicada este sábado.

El parlamentario lucense exige asimismo que, más allá del plazo aproximado de los "dos años" de demora que ofreció Adif, se "cuantifique o retraso concreto que sufrirá a renovación da flota" ante las sospechas de que estos plazos puedan dilatarse, habida cuenta de la "necesidade de deseñar e construír novos trens tras o erro acontecido na medición dos gálibos que impiden o seu paso polos túneles", un fallo que los populares no ven de recibo en pleno siglo XXI, con tecnología punta topográfica que permite realizar mediciones milimétricas.

Por ello, Balseiro insiste en que se deben "depurar responsabilidades en forma do cese dos cargos políticos responsables desta decisión", ya que considera que "non é suficiente coa marcha do equipo técnico que traballou na contratación da nova maquinaria", después de que la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, anunciase "ceses inminentes" de técnicos de Renfe y Adif. Unos despidos que no contentarían, pues, al PPdeG, que pide que la limpia se extienda a cargos políticos.

El diputado mariñano recuerda además que se han multiplicado las quejas por las deficiencias en la línea. "Non só dos viaxeiros, senón dos traballadores, que denuncian recortes en persoal e nas tarefas de mantemento". Y añade a su hoja de quejas "as múltiples avarías que sofre o servizo e a decisión política de deixar de prestar servizos como o do transporte de mercadorías, que operaba para Alcoa".

El posicionamiento de los populares no dista mucho del de la Plataforma pola Defensa do Ferrocarril Ferrol-Ribadeo, desde donde ven el error en las mediciones como "unha falta de interese real de Renfe, Adif e o Ministerio en manter a liña de ancho métrico".

¿Turístico o funcional?

Cabe destacar que el Feve de A Mariña movió 64.000 usuarios en 2022, lo que representa una media diaria de apenas 150. Muchos son visitantes que ven en el tren un atractivo turístico para descubrir los encantos de la comarca más que un medio de transporte.