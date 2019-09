El PP gallego cambia su logotipo: reduce las siglas y da el protagonismo a 'Galicia'

El PP gallego ha renovado su imagen corporativa con un logotipo que reduce el papel de las siglas y da todo el protagonismo al nombre de "Galicia". La sede autonómica ya luce los nuevos elementos corporativos en sus pantallas y carteles, entre los que se incluyen el mapa de Galicia y su bandera. El logotipo recuerda estéticamente a la nueva marca del PP estatal, pero sustituye "Populares" por "Galicia", con las siglas a tamaño reducido en la parte de arriba a la derecha.

Preguntado acerca de si la marca popular no vende y por eso se prioriza la palabra "Galicia" -ya en 2016 se desató una polémica por los carteles del PPdeG, con solo unas pequeñas siglas-, el secretario general, Miguel Tellado, lo ha negado, aunque sí ha admitido que la marca refleja la postura del partido que lidera Alberto Núñez Feijóo: "primero Galicia y las siglas, después".

En todo caso, ha defendido que la marca del PP gallego "sí que vende" y ha dado por hecho que "cualquier partido" se cambiaría por los populares gallegos "con los ojos cerrados". A modo de argumento, ha aludido a sus resultados electorales y afiliación. "Claro que vende", ha insistido, antes de explicar que la formación quería renovarse ante una nueva etapa, que ha desligado de las elecciones generales del 10 de noviembre y con una imagen que, ha asegurado, concuerda con la apuesta "habitual" del PP gallego.

"El partido está subordinado a los intereses de Galicia como siempre hicimos y esa banda azul que cruza nuestra bandera, azul como el Atlántico y el Cantábrico, que bañan nuestra comunidad. Porque Galicia es agua. Por tanto, orgullosos de nuestra identidad", ha añadido.

No en vano, ha defendido que el PPdeG tiene "un valor añadido sobre la marca Partido Popular". "Aquí nació el PP de España, somos un elemento vertebral de nuestro partido y estamos orgullosísimos de nuestra identidad", ha enfatizado, antes de esgrimir que el color azul de Galicia es, de hecho, "el color del partido".

"NO ESCONDEMOS NUESTRAS SIGLAS". "No escondemos para nada nuestras siglas porque están repetidas tantas veces que es evidente que no las escondemos", ha señalado Tellado, quien ha insistido en que cualquier partido "se cambiaría" por la fuerza que lidera Feijóo dada la militancia que tiene y los resultados electorales.

"Pero sí es verdad que nosotros sabemos que primero es Galicia y después las siglas. Lo sabemos y lo demostramos día a día", ha indicado, antes de añadir que así lo demuestra el PPdeG, al frente de la Xunta desde 2009, con su acción diaria. "Y antes de eso, 16 años con el proyecto liderado por Manuel Fraga", ha apostillado.