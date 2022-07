El PP gallego arropa a Núñez Feijóo en su vuelta a Galicia

El municipio de O Pino ha vuelto este sábado a ser escenario de la tradicional Romería Popular organizada por el PP de A Coruña que los dos años anteriores se vio interrumpida por la pandemia. Desde la carballeira de A Magdalena, tanto el líder provincial del partido, Diego Calvo, como el gallego, Alfonso Rueda, han remarcado que queda menos de un año para las elecciones municipales de 2023, sin pasar por alto unas eventuales gallegas y generales, todavía sin fecha.

"Feijóo, cuenta con tu partido, con la fuerza que te vamos a seguir dando desde aquí", le ha dicho Rueda al presidente nacional del PP, al que ve ya como "próximo presidente del Gobierno de España".

🔵 @AlfonsoRuedaGal dálle as grazas a @NunezFeijoo por poñer tantas veces a Galicia como referencia do que se pode chegar a facer en toda España”



👉 Participou na IV #RomaríaPopular do Pino do @acorunapp, coa presenza de máis de 4.000 persoashttps://t.co/IiVSG5YBFG pic.twitter.com/AYrarNtjte