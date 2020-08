PP y exediles del PSOE pactan para arrebatarle la alcaldía de Viana al fonsagradino Fernández

El grupo municipal del PP y dos exediles socialistas de Viana do Bolo han llegado a un acuerdo para presentar una moción de censura contra el alcalde del BNG, el fonsagradino Secundino Fernández, que incluye el reparto de la alcaldía. El pleno para su debate será el 1 de septiembre.

En las pasadas elecciones municipales, populares y nacionalistas empataron a cuatro concejales, mientras que los socialistas obtuvieron tres. Con todo, los acuerdos entre BNG y PSOE no fructificaron más allá de la investidura.

Precisamente, el exsocialista Abelardo Carballo —que llegó a ser portavoz municipal del PSOE tras la dimisión del que fuera candidato socialista a la alcaldía—, confirmó que, con este acuerdo, él mismo obtendría el bastón de mando durante el próximo año y medio, mientras que el popular Andrés Montesinos será el regidor el resto del mandato. Carballo afirmó que la moción es necesaria debido a la actitud del alcalde nacionalista, al que acusa de rechazar todas las propuestas formuladas para el progreso de la ciudad, así como para la gobernabilidad del municipio. Por su parte, Montesinos también reivindicó la necesidad del cambio para sacar a Viana de la "parálisis" a la que, a su juicio, le ha sometido Fernández, "un dictador" que "ni gobierna ni deja gobernar" porque "no negocia nada" y hace "todo por decreto".

Enfrente, el todavía regidor —natural de la parroquia fonsagradina de A Proba de Burón—, tachó este acuerdo de "fraude aos veciños". "Non votaron á candidatura do PSOE para que chegasen a un pacto co PP", aseguró Secundino Fernández, antes de recalcar que él siempre estuvo "disposto a dialogar" con el resto de fuerzas de izquierda. Por ello, el nacionalista acusó a los exediles socialistas de "vender" a sus votantes y, a los populares, de "tener ansia de ostentar o poder a calquera prezo".

"TRÁNSFUGAS". Este movimiento político tiene ya ecos más allá del concello ourensano. La dirección provincial del PSOE expresó su rechazo a una moción de censura que considera "orquestada" por el PP con el "beneplácito" de dos concejales socialistas que se pasaron al grupo de no adscritos y a los que considera "tránsfugas", por lo que anunció su expulsión. En este sentido, afirmó que el PP y Baltar tratan de conseguir "a través de tránsfugas lo que no consiguieron con los votos de los vecinos".

La líder del BNG, Ana Pontón, declaró en Twitter que la moción es una "vergoña" y escribió que "o transfuguismo como forma de facer política é outra forma de corrupción e de degradar a democracia".