O PP, disposto a presidir a comisión do Congreso sobre o accidente do Alvia

O PP está disposto a asumir a presidencia da comisión de investigación sobre o accidente do tren Alvia ocorrido en Angrois en xullo de 2013, un órgano que o Congreso acordou crear fai cinco meses, pero que aínda non se constituíu porque os grupos parlamentarios non alcanzaron un acordo sobre os membros da mesa que deberá dirixir os seus traballos.

Ante esta situación de bloqueo, fontes da dirección do grupo popular informaron a Europa Press de que o PP está aberto a facerse cargo da tarefa.

Inicialmente, o PP e o PSOE consideraban pertinente que a presidencia recaese nun partido minoritario, como foi tradición na Cámara coas comisións de investigación. Primeiro tenteouse a Ciudadanos, que rexeitou a oferta, como tamén fixeron despois tanto o deputado de Foro Asturias, Isidro Martínez Oblanca, como a Unión do Pobo Navarro, Íñigo Alli, ambos os socios electorais do PP.

Tras estas negativas sondouse a Compromís, aínda que este partido, ao formar parte do grupo mixto, non ten praza na comisión de investigación xa que a representación correspóndelle ao PDeCAT, que inscribiu ao seu deputado Feliu Guillaumes. O partido independentista si estaba aberto a valorar a posibilidade de converterse en presidente, pero o PP non cre que sexa a solución.

Así as cousas, finalmente os dous partidos maioritarios acordaron que debe ser un deles o que asuma ese cargo e o PP móstrase aberto a pór a un membro do seu grupo á fronte da comisión. O accidente, que custou a vida a 80 persoas e deixou máis de cen feridos, tivo lugar cando era ministra de Fomento a agora presidenta do Congreso, Ana Pastor.

Desde o PSOE aseguran que o importante é pór fin ao bloqueo e que a investigación bote a andar canto antes. Ademais, os grupos teñen que acordar tamén quen comporán a mesa da comisión de investigación que se acordou crear hai unhas semanas sobre o accidente que sufriu un avión de Spanair no aeroporto Adolfo Suárez-Madrid Barallas no que faleceron 154 persoas. Este sinistro produciuse en 2008, sendo titular de Fomento a socialista Magdalena Álvarez.

AS VÍTIMAS PIDEN OUTRA PRESIDENCIA. A plataforma de vítimas do accidente reclama que non sexa o PP, que votou en contra, o partido que presida agora a comisión de investigación no Congreso.

En declaracións a Europa Press, o portavoz da asociación, Jesús Domínguez, lembrou que os afectados pediron xa no seu día, "como é lóxico, que a presidencia non fose para un partido que vota en contra" e "por tanto" non quere que haxa unha investigación, pois "a entorpecería". "Non ten sentido", subliñou.

Neste sentido, apuntou que o presidente da comisión "podería ser do PNV, de PDeCAT ou de Ciudadanos", e apelou ao PSOE, e máis en concreto ao seu deputado Odón Elorza, para que a súa actuación poida evitar que finalmente sexa o Partido Popular quen presida o órgano.