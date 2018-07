El Partido Popular de Vigo presentará este mes una denuncia contra el alcalde olívico, Abel Caballero, por un supuesto delito contra la salud pública, al entender que hay "indicios más que sobrados de que hay responsabilidad penal" en la gestión del agua por parte del Gobierno municipal, así como por "negación de la realidad y ocultar informes absolutamente palmarios".

Así lo ha anunciado este martes la portavoz popular, Elena Muñoz, que ha incidido en que esta es una decisión "tomada de forma consciente y meditada, después de analizar cada detalle y cada dato con asesores jurídicos durante los últimos meses".

En relación con ello, ha remarcado que en los últimos meses "decenas de analíticas" arrojaron que el agua en la ciudad era "no potable", y mostraba valores superiores a lo permitido para ser apta para consumo humano en hierro, cloro, trihalometano y turbidez.

Además, ha recordado que aunque el PP solicitó analíticas e informes sobre los métodos empleados para estudiar el agua, no se los remitieron. "Hay casos que sobrepasan todos los límites. Nos vamos a los tribunales porque no todo vale, la salud vigueses por encima de todo", ha remarcado.

MULTA DE LA XUNTA. La edila ha hecho este anuncio un día después de conocerse que la Xunta ha impuesto al Ayuntamiento de Vigo una multa de 21.250 euros por la supuesta comisión de tres infracciones graves y una leve en materia de abastecimiento de agua en los controles del laboratorio municipal.

En concreto, la Xunta sostiene que el laboratorio municipal no está "ni certificado ni acreditado", que las muestras que se tomaron en los grifos "no eran representativas de todo Vigo", y que existen "numerosas analíticas de agua no apta para el consumo" en muestras de los años 2016 y 2017 en las zonas de Canido, Areal, Cabral, Beiramar, A Salgueira, Saiáns y el edificio municipal.

Finalmente, mantiene que en estos casos detectados, "no se siguieron los protocolos que exige la normativa cuando se detecta agua no apta para el consumo", los cuales consisten en "confirmar a las 24 horas si continúa esta situación e informar a la autoridad sanitaria".

"ME DA IGUAL LO QUE HAGA EL PP". Cuestionado por los periodistas en relación con este tema, durante una rueda de prensa celebrada también este martes, Caballero se ha limitado a decir que le "da exactamente igual lo que diga o haga el PP".

No obstante, este lunes, en respuesta a la multa de la Xunta, Caballero sí que defendió que el agua de Vigo ha sido "siempre potable, en cada segundo de cada minuto, de cada hora, de cada día, de cada semana y de cada mes, de los últimos 10 años".