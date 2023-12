El PP considera la subida de peajes de la AP-9 y la AP-53 una "tomadura de pelo"

El PPdeG considera que la subida de los peajes de la AP-9 y de la AP-53 anunciada por el ministro de Transportes supone "unha tomadura de pelo" y "unha burla aos galegos", así como una muestra más del "desprezo" y del "maltrato" del Gobierno de España hacia Galicia.

Así lo afirmó en el puente que transcurre sobre la AP-9 a su paso por Sigüeiro la secretaria general del PPdeG, Paula Prado, que recordó que los peajes de las autopistas de titularidad estatal en Galicia ya son los más caros de toda España y denunció que ahora se van "a encarecer como nunca", con un alza de casi un 7% en el caso de la AP-9 y de más de un 5% en la AP-53.

La secretaria general del PPdeG afeó a PSOE, Sumar y BNG que esta medida sea "o único que ofrezan aos galegos nun momento de suba de prezos e de dificultades económicas para as familias", algo que contrapuso a la decisión de Alfonso Rueda de "conxelar por segundo ano consecutivo" los peajes de las autopistas de titularidad autonómica y de mantener la bonificación del 50% en el transporte público de la Xunta.

La número dos del PPdeG dijo que la subida de los peajes de las autopistas estatales es el "segundo anuncio convertido en mentira" esta semana, refiriéndose a la negativa del Gobierno socialista a poner en marcha en Galicia cinco nuevos juzgados de violencia de género a pesar que supuestamente se había comprometido a ello con el BNG en su pacto de investidura. "O Goberno de España ri do BNG, ri dos galegos e ri de Galicia", almentó Prado.

Así que, añadió, "por moitos regalos que nos faga o candidato socialista ata o 18 de febreiro, nada nin ninguén vai compensar todo o carbón que lle deron a Galicia estes anos".

Paula Prado también ironizó con el "sainete" que "protagoniza diariamente o multipartito" conformado por los partidos de la oposición en Galicia y con las noticias más recientes con respecto a Sumar y Podemos.

"Xa sabíamos que o PSOE quere ir con Sumar porque non lle dan as contas, pero Sumar non quere ir co PSOE, quere ir con Podemos. Pero unha parte de Podemos di que non e outra que si", ironizó. "Este casos de oposición é o que ofrecen aos galegos e galegas".