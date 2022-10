El PP calienta motores para las municipales con la puesta de largo de sus candidatos

El presidente del Partido Popular de Galicia, Alfonso Rueda, ha alentado a los candidatos a las siete ciudades gallegas a "patear" la calle y trabajar para fortalecer la militancia de base si quieren tener éxito en el reto que representa para ellos las elecciones municipales de mayo de 2023.

En un acto celebrado esta mañana en el Multiusos Fontes do Sar, en Santiago de Compostela, y bajo el lema Somos mayoría, Rueda afirmó que al PPdeG sólo le vale "ganar por mayoría absoluta", "Salimos a ganar, y esto es lo que representan estos siete candidatos", a los que el presidente de los populares gallegos dijo que "la política más cercana es la que mejor sabemos hacer".

Recordó en este sentido las palabras del actual presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, al afirmar que Partido Popular "es el que más se parece a Galicia" y "el que más se parecer a los vecinos". "Tenéis que ser los candidatos de los vecinos, de los barrios", incidió Rueda.

El presidente de la Xunta dijo no resignarse a dar por hecho que los políticos que pierden las elecciones ya están haciendo cálculos para gobernar. "No me resigno a que eso sea una carga, que los candidatos del Partido Popular tengan que asumir con normalidad. Serán las reglas legales, pero no son las reglas objetivas". No me resigno", subrayó.

"Sé que estas son las reglas del juego mientras no se cambie la Ley, por eso sólo vale ganar por mayoría absoluta, y para ello hay que tener el máximo compromiso y trabajar al máximo trabajo, y sin resignarse", añadió.

El presidente del PPdeG aprovechó su intervención para indicar que se siente "legitimado" para exigirle al Gobierno de Pedro Sánchez que baje los impuestos. "Ya basta de bandazos en la política fiscal", señaló Rueda, que también demandó al Ejecutivo central que libere los "miles de millones de euros embalsados" de los Perte "mientras hay proyectos en Galicia que crearían miles de puestos de trabajo".

En el turno de intervenciones de los candidatos a las siete ciudades gallegas el telón lo levantó José Manuel Rey Varela, quien alentó a "superar ocho años de falta de capacidad de gestión" en Ferrol. "Me presento para que gane Ferrol y los ferrolanos, para vencer la resignación de que Ferrol no tiene arreglo", dijo.

"Qué no cuenten conmigo para las críticas y el enfrentamiento, se trata de unirnos y se trata de gestionar, por eso ofrezco esperanza, gestión, equipo, capacidad de escuchar y capacidad de resolver", afirmó el que fuera alcalde de ferrol entre 2011 y 2015.

"Sólo seré alcalde de Ferrol si los ciudadanos me conceden una gran mayoría, para no depender de ningún partido", incidió Rey Varela, que reivindicó para la ciudad el dique para Navantia y el ferrocarril Ferrol-A Coruña.

Rafael Domínguez, el candidato a la alcaldía de Pontevedra, se refirió al actual alcalde Miguel Anxo Fernández Lores como una "mala sombra de lo que fue". "No es el Lores del año 1999. No se reúne con nadie, no trae proyectos nuevos ni ideas, no atrae inversiones y las pocas empresas que tenemos las quiere echar de la ciudad, y con ellas a sus trabajadores", dijo.

"Muchas gracias señor Lores, pero toca cambio y el cambio se llama Partido Popular de Pontevedra", señaló Rafael Domínguez.

El candidato anfitrión en el acto celebrado este sábado en Santiago de Compostela, Borja Verea, dijo que ser candidato en unas elecciones municipales "es la batalla pol más complicada que hay". "Sé que no va a ser sencillo, pero no le tenemos miedo a ningún adversario y sin titubeos os digo que vamos a ganar las municipales de 2023 y vamos a construir la Compostela del siglo XXI", sostuvo.

Verea anunció que de llegar a la Alcadlía creará un área especifica de familia y eliminará burocracia

"La política no es una profesión, la política es una pasión, y con la legitimidad que me da mi ideología de tres palabras: Santiago de Compostela, os pido que juntos construyamos la Compostela del siglo XXI", afirmó

Elena Candia, la candidata del PPdeG en Lugo, destacó "la unidad" como una de las principales fortalezas de los populares gallegos "para volver a poner a Lugo en el lugar que se merece y que le corresponde".

Candia se refirió a la ciudad de Lugo como "un escenario de oportunidades" que debe luchar por las infraestructuras "que merece". Por ello, indicó, "no podemos permitir que se nos quite la garantía de que la alta velocidad llegue a nuestra ciudad".

"Si yo y mis compañeros (candidatos) acertamos, sé que eso será un paso más para la mayoría absoluta del presidente Rueda", señaló Elena Candia.

El candidato popular en Ourense, Manuel Cabezas, que fue alcalde de la ciudad entre los años 1995 y 2007 con mayoría absoluta, indicó que desde aquel año "la ciudad se paralizó". "Volver a ser alcalde no es un objetivo fácil", reconoció el candidato, quien prometió rigor, coherencia, lealtad institucional y diálogo, entre otras virtudes.

"Tenemos un doble reto muy importante. ganando las elecciones municipales debemos contribuir a lograr también el cambio que España necesita", destacó Manuel Cabezas.

Miguel Lorenzo, candidato a la Alcaldía de A Coruña, recordó que el Partido Popular fue mayoría en la ciudad "y vamos volver a ser mayoría". "Mi despacho va a estar en la calle, me comprometo con todos los ciudadanos a escuchar sus problemas", aseguró.

Lorenzo avanzó que de gobernar bajará la presión de los impuestos locales. "Prometo empatía y también mucha capacidad de gestión, porque eso es lo que nos piden los ciudadanos, un gobierno que gestione y que le dé soluciones a sus problemas", dijo.

El último turno en las intervenciones de los candidatos correspondió a Marta Fernández Tapias, quien reconoció que optar a la Alcaldía de Vigo es asumir "un reto muy difícil", y precisó que está dispuesta a ello "con gran responsabilidad y porque creo que puede haber un Vigo mejor".

"Un Vigo en el que nadie se sienta excluido, alejado de las imposiciones y de las intransigencias, sin estridencias y sin machismos; alejado del populismo y alejado de la demagogia que nos invade todos los días"; para que no se hable, dijo, "de un Vigo de memes sino de un Vigo del futuro".

Fernández Tapias concluyó señalando que "votar a Abel Caballero es reforzar a Pedro Sánchez", y señaló que lo que se necesita "es impulsar a Núñez Feijóo" para que venza en las próximas elecciones generales.