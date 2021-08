PP, BNG y PSOE reconocen un "problema" en la Atención Primaria

Los tres partidos con representación en el Parlamento de Galicia -PPdeG, BNG y PSdeG- han coincidido este lunes en la existencia de "un problema" en la Atención Primaria en la sanidad gallega pero han señalado diferentes responsables de la situación.

Así, mientras los socialistas y los nacionalistas han urgido a la Xunta a que trabaje para reforzar las plantillas de los centros médicos, los populares han reiterado que esta opción no es posible hasta que el Gobierno autorice ofertas públicas de empleo que permitan contratar más médicos.

En este ámbito, el viceportavoz parlamentario del PP gallego, Miguel Tellado, ha recordado que desde la Xunta ya se reclamó la convocatoria extraordinaria de MIR para médicos de familia y pediatría, como mínimo, además de volver a sacar todas las plazas vacantes en el ámbito del sistema de salud para que se puedan cubrir con ofertas de empleo.

Noa Presas y Gonzalo Caballero consideran que la Xunta debe emplear los más de 200 millones del IVA que el Estado debe a la Xunta para reforzar la sanidad

Tellado ha insistido así en que existe "una problemática anterior a la pandemia" debido a que la "Xunta no cuenta con efectivos para contratar porque no hay médicos" y el Gobierno no autoriza más contrataciones, ha insistido el número dos de los populares de Galicia que aseguró que en su partido "no negamos la existencia de problemas" en este ámbito.

Así las cosas, la diputada del BNG Noa Presas ha urgido en destinar los más de 200 millones del IVA que el Estado debe a la Xunta a reforzar la Atención Primaria ante la situación "de saturación insoportable" que está viviendo. De hecho, la nacionalista ha pedido al presidente que se "atreva" a pasarse por algún centro de salud de Galicia para conocer de primera mano el colapso que existe en todos ellos con un personal exhausto y saturado.

Por parte del PSdeG, Gonzalo Caballero, también ha considerado que la Xunta debe emplear la financiación extra con la que contará para reforzar la sanidad gallega.