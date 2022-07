El PP de Baiona se disculpa por criticar que un monólogo se haga en "nuestro dialecto"

El PP de Baiona ha desatado la ira de los internautas después de hacer una publicación en Facebook en la que lamentaba que la concejala de Cultura faltase "al respeto" al público que asistió este miércoles al monólogo de Quico Cadaval en la plaza del Concello no fuese pronunciado en castellano, como otros años, sino en gallego, lengua a la que se refirió como "nuestro dialecto". El rechazo del comunicado fue severo por la mayor parte de los internautas y la agrupación local a pedir disculpas.

En el post, que ya ha sido parcialmente retirado, los populares argumentaban que en verano un gran número de visitantes que tienen allí su segunda residencia acuden a la localidad desde fuera de Galicia, por lo que pronunciar el monólogo en gallego fue una "falta de respeto" hacia ellos. Consideran que hacer el monólogo en gallego conlleva retirar un gesto de "cortesía" establecido desde hace años y propio del carácter "acogedor" de la villa.

😡ISTO É INAUDITO😡 Agardamos dimisións e desculpas dos cargos públicos. O PP de Baiona protesta por realizar un monólogo EN GALEGO e definen o galego como DIALECTO. Que nivel de colonización 😱😱 👉Publicado no seu Instagram/ Facebook. Máxima difusión!! pic.twitter.com/EYB1u0pwFP

Las críticas y mensajes de indignación no tardaron en llegar. Numerosos usuarios de las redes sociales calificaron el mensaje de decepcionante, inaudito y propio de una mentalidad colonialista. No obstante la indignación de ver la lengua gallega rebajada al estatus de dialecto tal vez sea el punto que sintetiza el malestar general de los comentaristas.

Considerar a lingua galega un "dialecto", que só se pode falar no inverno para non ofender, esixe unha desautorización, unha rectificación e unha disculpa inmediata por parte do @AlfonsoRuedaGal.

O galego é unha riqueza e un motivo de orgullo. pic.twitter.com/JbY26a6UPA