El Partido Popular ha aprobado en solitario que el Parlamento de Galicia condene las actitudes mostradas por "un sector sindical" al que acusa de "insultar" a los trabajadores que acudieron a votar el pasado 27 de abril en asambleas la oferta presentada por la Xunta para poner fin a la huelga indefinida. La propuesta contó con el voto en contra del BNG y la abstención de PSdeG y En Marea.

"Creo que todos los que estamos aquí condenamos las imágenes que hemos visto..., incluso se produjeron daños en el vehículo de un particular", ha manifestado el diputado popular Jacobo Moreira este miércoles en el pleno de la Cámara, escenario en que ha asegurado que esta votación, en la que un 52,8% de los funcionarios dijo no a la propuesta de la Xunta, no se desarrolló ni bajo un "clima" adecuado ni "con las garantías necesarias".

Moreira ha sido el encargado de defender una proposición no de ley a través de la que, inicialmente, el PPdeG solo pedía instar al Ministerio de Justicia para que continúe con la creación de nuevas unidades judiciales en Galicia en atención a la carga de trabajo. Este punto fue aprobado con la abstención de toda la oposición, después de que no fueran aceptadas sus enmiendas con propuestas sobre esta cuestión.

A esta petición inicial, a través de una autoenmienda, los populares añadieron otras dos reclamaciones. Así, además de la que solicitaba condenar la actitud de un "sector sindical", incorporaron otro apartado en el que se urgía "proceder a una solución del conflicto a través de la firma por parte de las organizaciones sindicales del acuerdo en los términos propuestos por la Xunta" que "coinciden con el mandado unánime" expresado por el Parlamento en diciembre de 2017.

Este punto también fue aprobado en solitario por los populares, al abstenerse En Marea y PSOE, y votar en contra el Bloque.

En su intervención, el parlamentario del PPdeG ha emplazado a los sindicatos a "tomar nota" de las cifras de seguimiento del paro, después de que el martes alcanzasen su mínimo histórico, por debajo del 4%. "Cuando la huelga fue convocada, nosotros tomamos nota y, ahora que apenas tiene seguimiento, esperamos que los sindicatos tomen nota, porque es necesario acabar con este conflicto y firmar el acuerdo que está encima de la mesa", ha considerado.

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN. Todos los grupos de la oposición han coincidido al censurar que la "primera iniciativa" que el PPdeG lleva a la Cámara "en cuatro meses" sobre el conflicto en la justicia no incluya ninguna propuesta de solución.

En primer lugar, Luís Bará (BNG) ha acusado al PP de "manipular y mentir" con "absoluto descaro". Así, ha asegurado que son los trabajadores los que tienen el derecho a decidir si el acuerdo cumple sus reivindicaciones. "No consiguieron ganar la votación y por eso ahora tienen este espíritu de venganza", ha señalado antes de responsabilidad al vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, de que "el conflicto aún no esté solucionado".

Por su parte, la socialista Patricia Vilán ha afeado a los populares que "no presentasen ni una sola iniciativa relativa al conflicto en la Cámara" pese a tener la capacidad de presentar proposiciones no de ley de carácter urgente. "Demuestran que no les interesa ni el conflicto ni la justicia", ha incidido.

Tras ella, Carmen Santos (En Marea) ha censurado que el Gobierno gallego esté "más preocupado" de "tergiversar los motivos de la huelga" y "criminalizar" para tapar el fracaso de Alfonso Rueda que de "solucionar el conflicto". "Ustedes intentan responsabilizar a quienes luchan por los derechos laborales. Deberían tomar conciencia de que una administración si no funciona supone un daño para toda la ciudadanía", ha apuntado.