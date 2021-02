O PP afea a Yolanda Díaz que "coloque" ao seu asesor como conselleiro de Navantia

acusa á, de "colocar" ao seu asesor Manuel Lago, exdeputado por En Marea no Parlamento galego, no consello de administración da empresa públicaA través dun comunicado, os populares critican que á ministra "lle preocupe máis" que o economista entre no máximo órgano da entidade que "demandar a construción dun barco" nos estaleiros ferroláns. E é que, segundo figura na páxina web da(SEPI), o asesor de Díaz, histórico dirixente de CC.OO. e deputado autonómico por En Marea --posteriormente, do Grupo Común dá Esqueda-- entre 2016 e 2020, é agora un dos conselleiros de Navantia."Lamentamos que Díaz, que tantas ocasións lle chamou a isto as portas xiratorias, agora faga uso das mesmas designando a un asesor, unha burla en lugar de priorizar carga de traballo inmediata", engade o PP local.Segundo os populares, para unha ministra de Traballo "non debería haber nada máis importante que os máis deque xa perderon o seu posto de traballo e os 1.000 que o perderán este ano se non hai barco". E é que, tal e como denuncian tanto o PP como os propios sindicatos, esta cifra podería "incrementarse" cando finalice a construción do buque para a Armada de Australia, "en apenas dous meses". Unha situación que implica "unha discriminación aberrante" en comparación á dos estaleiros de Navantia do sur de España.Mentres tanto,a pesar de participar en numerosas manifestacións deste sector", polo que os populares lle solicitan que "dote de carga de traballo a curto prazo" ao estaleiro ferrolán e "consolide" o de Fene.