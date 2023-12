Un potente anticiclón se instala desde este jueves en Galicia sin fecha de caducidad

Las lluvias tienen los días contados en Galicia gracias a la presencia de un "potente" anticiclón que ya está rondando la comunidad y traerá desde este jueves tiempo seco y temperaturas normales y incluso algo elevadas para la época del año.

Así lo explicó este miércoles Carlos Otero, experto de Meteogalicia, quien precisó que este fenómeno permanecerá por lo menos hasta el martes que viene sobre Galicia, sin descartar que se pueda alargar más en el tiempo. "Xa temos o anticiclón movéndose polo Atlántico e a medida que se achega a Galicia irase reforzando ata quedar en 1.040 milibares o que implica que é un fenómeno potente que será difícil que se desprace do sitio durante un período longo", recalcó el experto, quien añadió que este jueves se vivirá un día de transición.

13/12 18:06 #AEMET informa de que ya no hay avisos vigentes en Galicia https://t.co/NubCdd5rsK December 13, 2023

Sin embargo, el viernes se intensificará su influencia anticiclónica y será un día sin nubes que marcará el inicio de un período seco que se prolongará durante más allá de este fin de semana. "As previsións sinalan que teremos tempo seco durante bastantes días en Galicia. Unha masa de aire cálido propiciará ademais que as temperaturas máximas sexan normais ou incluso elevadas para a época do ano", añadió Otero. Se espera así que los mercurios marquen 14 grados en Lugo, 15 en Santiago y ascenderán hasta 18 en Vigo y Pontevedra.

Temperaturas extremas previstas en las ciudades para este jueves

Previsión meteorológica para este jueves en la comunidad gallega. METEOGALICIA

A Coruña 11° 14º

Ferrol 10° 14°

Lugo 3° 9°

Ourense 5° 13°

Pontevedra 5° 15°

Santiago 5° 12°

En lo que respecta a las mínimas, serán más bajas por la noche y sobre todo de madrugada, donde podrá haber heladas puntuales, pero no generalizadas. No obstante, no se espera que los termómetros bajen de 0 grados en ningún punto y oscilarán este fin de semana entre 1 grado –en Lugo— hasta los 7 grados –en Vigo–.

A partir del lunes el centro de acción de las altas presiones se va a situar al noroeste gallego y su peso ascenderá hasta 1.054 milibares.

Carlos Otero. Meteorólogo de Meteogalicia

"Unha masa de aire cálido propiciará que as temperatura máximas sexan normais ou incluso elevadas para a época"

El tiempo en España

En lo que respecta al resto de España, estará también marcada por la estabilidad atmosférica durante el fin de semana y buena parte de la próxima semana. "En situaciones anticiclónicas invernales es habitual que se produzcan fenómenos de inversión térmica, es decir, que las temperaturas sean más bajas en valles y áreas situadas a escasa altitud que en las montañas, y esto es lo que va a suceder durante este fin de semana", explicó el portavoz de Aemet, Rubén del Campo.

Los valores en las horas centrales del día serán el jueves de entre 10 y 15 grados en buena parte del interior y algo más altos en el área mediterránea y tercio sur, donde se podrán alcanzar de 18 a 20.

Las temperaturas mínimas estarán en ligero descenso mientras que las máximas quedarán sin cambios o con ligeros ascensos.

El viento soplará flojo de componente norte.