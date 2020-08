O positivo dun asesor de Jácome pon en alerta o Concello de Ourense

Un asesor do alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, foi diagnosticado como positivo en Covid-19, o que motivou que se active o protocolo no Consistorio, que espera agora as directrices de Sanidade para decidir os pasos que se dan e se os contactos do traballador, entre os que se atoparía o propio rexedor, se teñen que illar. Segundo informa o Concello nun comunicado, o traballador desenvolve funcións de persoal de apoio á Alcaldía e traballou no consistorio até o pasado martes, 18 de agosto. Ese día atopouse mal e ausentouse do seu posto de traballo, ademais de acudir ao centro médico El Carmen para realizar o test do coronavirus, que deu negativo.

Pese ao resultado, o goberno local subliña que, por precaución, o traballador non se reincorporou ao seu posto de traballo. O xoves realizou un segundo test cuxo resultado se coñeceu este mesmo venres e foi positivo. Cando tivo coñecemento do mesmo, comunicoullo ao Concello.

O propio alcalde e o servizo de Recursos Humanos do Concello puxeron os feitos en coñecemento da Xunta para adoptar as medidas que as autoridades sanitarias determinen, sendo conscientes de que a seguridade e a saúde "deben ser sempre a prioridade".

SUSPENDER O PLENO. Pola súa banda, o PSOE local emitiu un comunicado no que reclama ao rexedor o adiamento do pleno municipal que estaba previsto que se celebrase o vindeiro luns 24 de agosto. Solicitude á que se suman os grupos de BNG e Ciudadanos.

Os socialistas apelan á "responsabilidade e á seguridade" e, ademais de denunciar "a irresponsabilidade" do alcalde e do grupo de goberno por "non ter actuado antes e non cumprir os protocolos de corentena xa que coñecían os feitos desde o martes", piden que se fagan probas PCR aos traballadores do Consistorio.

Ademais de sumarse á petición de aprazar o pleno do luns, o BNG municipal enviou un comunicado no que censura o "escurantismo" co que, baixo o seu punto de vista, o goberno local xestionou esta situación. Así mesmo, ao entender que a cidade non merece un goberno "irresponsable" que "xoga coa saúde dos veciños e coa ocultación de información altamente sensible", insta ao "actual goberno local, co seu alcalde á cabeza, a que dimitan dos seus cargos".

Tamén Ciudadanos enviou unha nota aos medios na que avoga por aprazar o pleno. "Descoñecemos a situación xa que nos decatamos a través dos medios de comunicación que un asesor de Alcaldía deu positivo na proba de Covid-19", indica a formación, que pide realizar o rastrexo que corresponde para "pór en corentena a todas as persoas que estiveron en contacto con este traballador", ao que desexa unha pronta recuperación.