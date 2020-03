Confirmado un positivo por coronavirus nun centro pontevedrés para persoas sen fogar

O Concello de Pontevedra coñeceu na noite deste mércores que unha das persoas aloxadas no centro Raíña da Paz deu positivo por coronavirus.

Tras ser informado da situación, o Concello trasladou o feito á Subdelegación do Goberno e o Sergas, que activaron de forma inmediata os seus respectivos protocolos para velar pola seguridade das persoas acollidas, evitar máis contaxios e coñecer o estado dos residentes.

A residencia, ubicada no lugar de San Brais, na parroquia pontevedresa de Salcedo, foi habilitada pola Concellaría de Benestar Social para acoller ás persoas sen teito que habitualmente se atopan en Pontevedra. Trátase dun lugar espazoso, ben equipado e no que se acolleu a 25 persoas, todas elas asintomáticas no momento de ingresar, entre o martes 17 e xoves 19.