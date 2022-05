Una de las preguntas más repetidas en las últimas horas es dónde se hospedará el rey emérito en su posible viaje a Sanxenxo. La opción más viable es que lo haga en una de las casas de su amigo y presidente del Real Club Náutico, Pedro Campos. Un inmueble situado junto a la playa de Nanín y en la que don Juan Carlos ya se ha alojado en anteriores ocasiones.

Este chalet está situado justo en frente del puerto de Sanxenxo y tiene acceso directo al arenal. Además, en esta ubicación el monarca tendría total intimidad.

"Cuando terminamos de hacer nuestra casa, el rey vino a verla y le gustó, y, desde entonces, solía alojarse en ella cada vez que venía a las regatas", explica Campos.

Vista del balcón del chalet desde el arenal. JAVIER CERVERA-MERCADILLO

En total, el monarca se ha hospedado en esta vivienda "unas dos o tres veces" y, habitualmente "siempre en septiembre, porque es cuando le cuadraba con las regatas a las que él solía venir".

Sin embargo, a escasos cuatro días de que se produzca su posible llegada, Campos aún no ha tenido confirmación oficial de que el rey emérito se vaya a hospedar en su inmueble. "Normalmente nos avisan en la víspera y lo hacen con mucha discreción", aún así, "yo me imagino que tendrían que decirnos algo en las próximas horas", explica el regatista.

AMBIENTE EN LA ZONA. Esta discreción se palpa perfectamente en la zona. Una de las vecinas reconoce que "cuando viene el rey siempre hay algún vehículo pululando por la zona los días antes, y, sin embargo, esta semana no se ha notado nada de movimiento por aquí".

"Yo siempre bajo a la playa por las mañanas y no he visto a gente últimamente por aquí. Esta casa (por la de Campos) está abandonada y hace meses que no viene nadie", afirma otra.

OTRoS ALOJAMIENTOS. Otra opción que se podría estar barajando es la de que el rey emérito se alojase, como hacía años atrás, en la Casa do Sear, un hotel rural de lujo situado también en Sanxenxo y el cual le recomendó el alcalde del municipio, Telmo Martín. En aquel momento, a Juan Carlos le encantó el entorno de este establecimiento, ya que está completamente aislado y, además, está situado próximo a algunos de sus restaurantes favoritos, como Culler de Pau o D'Berto, ambos en O Grove.

El entorno del monarca también podría optar porque el emérito se alojase en alguna suite de algún hotel de la localidad, pero, de momento, son solo especulaciones. Lo que está claro es que su posible vuelta ya ha despertado el revuelo en todo el ayuntamiento y que no hay nadie que no rumoree sobre si, esta vez, las suposiciones sobre su vuelta se harán o no realidad.

Pedro Camos. Presidente del Real Club Náutico

"Cuando el rey se hospeda en mi casa nos suele avisar en la víspera y lo hace con mucha discreción"

REPERCUSIÓN DE SU VISITA. Las visitas del rey emérito a Sanxenxo siempre ocasionan un gran interés mediático, pero nada comparable con lo que podría ocurrir en esta ocasión.

"Su vuelta provocará que el municipio esté en el candelero y mediáticamente vamos a tener mucha repercusión. Es cierto que para nosotros no es ninguna novedad que el rey emérito venga a Sanxenxo, pero evidentemente esta vez van a venir muchísimos más medios, además de que también pueden venir curiosos, y esto generará mucho movimiento", asegura Alfonso Martínez, presidente del Consorcio de Empresarios Turísticos de Sanxenxo (Cets).

En lo mismo coincide Dulcinea Aguín, presidenta de la Asociación de viviendas turísticas de Galicia (Aviturga). "Esto será una noticia a nivel nacional y lógicamente nos influye, porque no deja de ser una publicidad encubierta para el destino. Que venga el rey y se hable de esta zona siempre es algo bueno para el sector", señala.

Alfonso Martínez. Presidente del Cets

"Su vuelta provocará que el municipio esté en el candelero y mediáticamente vamos a tener mucha repercusión"

Justamente en esto insistió hace unas semanas el alcalde del municipio, Telmo Martín, cuando manifestó su deseo de que Juan Carlos I hiciese su esperada aparición en la localidad. Unas declaraciones que ahora cobran más peso que nunca. "Hay un antes y un después en Sanxenxo desde que empezó a venir el rey emérito", afirmó Martín

Según el líder popular, parte del éxito del municipio como destino turístico se debe, precisamente, a la predilección del exjefe del Estado por esta ubicación. "No se puede ser el primer destino turístico del norte de España sin haber contado con el apoyo que tuvimos de Su Majestad desde el año 2012, que fue la primera vez que vino aquí", manifestó.

En ese momento, Martín también deseó una próspera salud al monarca. "Don Juan Carlos tendrá siempre el apoyo del municipio. El mío lo tendrá siempre a nivel personal y a nivel político, pero creo que también el de la mayoría de los vecinos, ya que estamos encantados todos de que venga aquí", señaló.

De hecho, dijo que "cuanto antes viniera mejor. Ojalá lo tengamos pronto aquí entre nosotros". Un deseo que, si nada lo estropea, se podría cumplir este mismo fin de semana.