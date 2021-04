"La posibilidad de sufrir un efecto adverso con la segunda dosis de AstraZeneca es despreciable"

Confusión y miedo. Para la doctora Rosa Fungueiriño, preventivista del CHUP y presidenta de la Sociedade Galega de Medicina Preventiva, esto es lo que ha infundado en la población la política de suministro de vacunas por edades. A su juicio, "mientras la autoridad sanitaria no diga nada en contra", todas las vacunas deberían ser administradas "de manera generalizada".

Como presidenta de la Sogamp, ¿como le parece que se está llevando a cabo la campaña de vacunación?

Creo que la campaña se ha llevado con dificultades, sobre todo para obtener dosis, lo que ha derivado en lentitud y retraso de la vacunación de los grupos de riesgo. Luego apareció de manera inesperada una serie de efectos secundarios no conocidos para algunas vacunas, de los que creo que no se manejó correctamente la información. Esto llevó a adoptar decisiones que no coinciden con la opinión de los expertos, lo que ha vuelto a ralentizar la campaña y a generar preocupación en algunas personas.

La preocupación atañe especialmente a las vacunas asociados a casos de trombosis, como la de Janssen, pero sobre todo la de AstraZeneca. ¿Qué les diría a la gente que aún tiene dudas sobre si vacunarse o no con esta fórmula?

Es difícil evitar esa preocupación o ese miedo. De hecho, todavía están sin resolver algunas decisiones por parte de las autoridades sanitarias, como qué hacer con la gente que ha recibido una sola dosis, lo cual contribuye a la confusión. Al igual que han manifestado otros expertos, creo que esos efectos secundarios son muy aislados y que, desde luego, compensa el riesgo de ponerse la vacuna. En las personas que han recibido la primera dosis de AstraZeneca la posibilidad de sufrir un efecto adverso con la segunda es despreciable. En nuestra opinión en esos casos debería completarse la pauta con una segunda dosis.

Aun siendo mujeres menores de 60 años, el perfil en el que se han registrado más casos de trombosis.

A diario recibimos consultas sobre esto, sobre todo por parte de personas que han tenido algún acontecimiento trombótico o está en tratamiento, pero las trombosis que se han registrado han tenido lugar en personas que no tenían factores de riesgo, por lo que parece una respuesta individual a la vacuna, en la que no se ve asociación con este tipo de antecedentes. Con carácter general, esas trombosis han sido muy poco frecuentes en las personas que recibieron la primera dosis.

"Ya estamos recibiendo de nuevo a personas que están planificando viajes al extranjero para junio"

Es de suponer que entonces también respalda la reanudación de la vacunación con Janssen

Es lo mismo que ocurre con la de AstraZeneca. Mientras las autoridades sanitarias, que son las que evalúan este tipo de casos, no encuentren ninguna razón para suspender el suministro, el uso de ambas vacunas debería ser sistemático. Las organizaciones internacionales no han establecido ninguna limitación por edad o antecedente, por lo que establecerlas creo que genera más preocupación y miedo en la población. Primero era para los menores de 55, luego para menores de 65 y luego para personas de hasta 70, y todo eso no se basa en ningún dato científico claro, lo que nos ha llevado a esta situación. Mientras la autoridad sanitaria no diga nada en contra, ambas vacunas deberían inocularse de manera generalizada.

Tanto Pfizer, como Moderna, AstraZeneca o Janssen...

Es que ninguna vacuna tiene limitación por edad, otra cosa es si evaluamos la efectividad. Si las vacunas de ARN tienen una mayor efectividad, deberían ser prioritarias en los colectivos con una patología que puede complicar la infección o en las personas con más edad. Si disponemos de dosis suficientes, creo que sí podríamos usar de criterios de priorización, pero no otros conceptos que no han manejado ninguna de las agencias que evalúan las vacunas.

¿Ha llegado al Servicio de Medicina Preventiva de Montecelo alguna reacción grave ante alguna de las vacunas suministradas hasta la fecha?

No nos han comunicado ninguna, aunque los que más contactan con nosotros son sanitarios, que en su mayoría han recibido vacunas de ARN mensajero, sobre todo Pfizer. Lo que hemos visto son reacciones leves: fiebre, malestar general, cansancio, cefalea... Las reacciones que vienen descritas en la ficha técnica, pero no reacciones inusuales.

La unidad en la que trabaja es la responsable, entre muchas otras cosas, de administrar las vacunas a las personas que viajan a países en los que predominan ciertos virus. ¿Cómo le ha afectado la pandemia? Porque lo de viajar se ha complicado.

No se ha viajado, porque este tipo de países han estado limitados o cerrados. En este momento ya estamos recibiendo de nuevo a personas que están planificando viajes para junio.

¿Y dónde se proyectan estos viajes?

Las consultas que hemos recibido coinciden con la mayoría de las demandas de otros años: Sudámerica, Centroamérica y Sureste Asiático.

Destinos de bodas.

Sí, algunos casos son por bodas, pero otros no. Hay gente que está deseando hacer los viajes pendientes.

¿Llegaremos a verano con el 70% de la población inmunizada tal y como pronostica el Gobierno?

Por la última información que he recibido, parece que se va a recibir un número importante de vacunas. No sé si será en junio o septiembre, pero es muy posible que en verano tengamos a una proporción muy elevada de población vacunada si se cumplen las previsiones y no nos encontramos con elementos inesperados.