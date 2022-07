La posibilidad de lograr fondos de la UE para Altri es "muy alta"

Altri sí, el litoral no y el resto ya se verá. Así se podría resumir a vuelapluma el primer encuentro oficial entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Xunta, Alfonso Rueda. El mandatario autonómico abandonó la Moncloa "esperanzado", especialmente tras arrancar cierto compromiso estatal para los proyectos industriales de Altri y de Stellantis. "Hay buenas perspectivas", admitió Rueda, que en el caso concreto de la fábrica de fibras textiles de Palas de Rei habló de "una posibilidad muy alta de que sea financiada" a través del proyecto estratégico (Perte).

En todo caso, el titular de la Xunta no lanzó las campanas al vuelo y optó por la prudencia. "Estaremos vigilantes para que se concrete" lo prometido, dijo, pese a que la "impresión" recibida le "hace ser optimista y transmitir también este mensaje de tranquilidad a los promotores", la multinacional portuguesa Altri, que prevé invertir 700 millones y crear 2.500 puestos de trabajo.

Ahora que Rueda ya tiene "alguna certeza" sobre el proyecto, que está "muy maduro", reclamó "agilidad" en la gestión de los fondos Next Generation.

Más verdes están los fondos para Stellantis. La planta automovilística de Vigo quedó fuera del Perte centrado en el desarrollo del vehículo eléctrico y conectado, por lo que Rueda le reclamó a Sánchez "una vía de financiación adicional". El pontevedrés dejó entrever que ahí arrancó un compromiso de su homólogo estatal y que este asunto queda "encauzado".

Y sobre la mesa de la Moncloa quedaron otros proyectos industriales gallegos como el de Showa Denko, que estudia abrir en A Coruña una fábrica de grafito para baterías de coches eléctrico; el de la planta de hidrógeno verde de Reganosa y EDP en As Pontes; o el de levantar una planta de biometano a partir de purines. "El compromiso del presidente ha sido dirigirlos a los ministerios correspondientes, orientarlos a los Perte y que puedan concurrir en condiciones de igualdad para obtener financiación en unos plazos ágiles", destacó Rueda.

Seguimiento de A-6 y Avril

Ya en materia de infraestructuras, Pedro Sánchez también le garantizó a Rueda la creación de una mesa de seguimiento para que la comunidad pueda tener "información concreta" sobre la llegada de los trenes Avril, que permitirán extender el Ave a las ciudades de A Coruña, Santiago, Vigo y Pontevedra, tras el "compromiso incumplido" de junio por "un problema de contratación con Talgo". "Que no pase como esta semana y nos tengamos que enterar por una entrevista que la nueva fecha es el segundo trimestre del año que viene", protestó el pontevedrés.

También habrá una mesa de seguimiento sobre la evolución de las obras de reparación en el viaducto de la A-6 en Pedrafita y clave para el acceso a Galicia.

Sobre otras infraestructuras con "ejecución lentísima", como las autovías Lugo-Santiago, Vigo-O Porriño y Ourense-Ponferrada, la salida sur de Vigo o la circunvalación de Pontevedra, el presidente estatal también se habría comprometido, según Rueda, a proporcionar a la Xunta "documentación y previsiones" más concretas.

Sin concreción sobre sanidad

Menos explícito fue Sánchez en asuntos sanitarios, donde se limitó a escuchar las propuestas de Galicia, aunque ya las conozca porque llevan más de un año sobre la mesa: la necesidad de un MIR extraordinario este mismo año de un millar de plazas, centrado en Atención Primaria; o que se dé "trato preferencial" a la creación de una especialidad de Urgencias. "El Gobierno debe solucionar esto cuanto antes", zanjó Rueda.

El dirigente gallego recordó que varias comunidades de distintos colores políticos unieron fuerzas en esta línea y que la Xunta ya tomó sus propias medidas para paliar la falta de médicos dentro de sus competencias, como el aumento de la retribución salarial aprobado esta misma semana, pero insistió en que hay "una serie de decisiones" que no dependen de las comunidades y que debe urgir el Ejecutivo.

Financiación y dependencia

Alfonso Rueda también aprovechó su visita a la Moncloa para meter otros asuntos en agenda, como la urgencia en avanzar en la reforma de la financiación autonómica, un proceso en el que alertó contra las "negociaciones bilaterales" que perjudiquen al conjunto.

Y si el Gobierno reivindicó "la cifra récord" de 9.400 millones de euros que transferirá a Galicia para 2023, sobre la ampliación del margen del déficit a las autonomías al 0,3% del PIB, Rueda respondió que se aporta "un margen para actuar responsablemente" y que ya se verá si la Xunta lo usa o no. En todo caso, reiteró que los territorios cumplidores y los que no lo son desde a nivel financiero no deberían tratarse igual.

También le refrescó a Sánchez la situación de la dependencia, donde el Gobierno no cumple a nivel económico con la parte que le corresponde por ley. La Xunta fija la deuda estatal con Galicia en unos 170 millones al año. Además, exigió "agilidad" al compromiso adquirido de "cogestión" del ingreso mínimo vital.

Ante la falta de más tiempo para el encuentro, Rueda le dejó al presidente estatal "una documentación exhaustiva" que incluye otros asuntos, como la propuesta de que el Gobierno se implique en el pacto de Estado por Ferrol; la disposición de la Xunta a financiar la creación de tres nuevos juzgados específicos en violencia machista si se autorizan -una de las demandas planteada por el BNG y asumida por Rueda-; y el futuro de Alcoa.

Carta del Villa de Pitanxo

Rueda también cumplió su compromiso de llevarle a Sánchez la carta de los familiares del Villa de Pitanxo, hundido en Terranova. "En sobre cerrado me la dieron y así la entregué", explicó el dirigente autonómico, quien recordó, en todo caso, que su demanda prioritaria es bajar al pecio antes de que empeoren las condiciones climatológicas tras el verano. "El presidente ya conoce la posición de la Xunta".

No a la transferencia del litoral

La nota negativa del encuentro fue el "no rotundo" que recibió la Xunta a la reivindicación de gestionar las competencias del litoral. Así, mientras Rueda defendió que esa transferencia es cuestión de "voluntad política" y que el Consello Consultivo de Galicia "avaló" que era posible materializarla sin reformar el Estatuto, Sánchez insistió en su teoría de que Galicia no puede gestionar su costa sin cambiar su carta autonómica. "Me dijo que no categóricamente".

"A diferencia de otras comunidades, Galicia no tiene reconocido en su Estatuto la posibilidad de asumir las competencias de costas", argumenta el Ejecutivo.

"Tono cordial" en el encuentro

La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, subrayó ayer el "tono cordial" del encuentro entre Pedro Sánchez y Alfonso Rueda. La ministra reveló que ambos mandatarios abordaron también la situación provocada por la guerra de Ucrania y "la importancia" de que las autonomías colaboren con el plan de contingencia y de ahorro de gas abordado en Europa. Y reivindicó los recursos que recibe Galicia en financiación y Next Generation, que cifró en 90 millones.



"Cogobernanza"

"El diálogo es seña de identidad del Gobierno de España. Apostamos por el acuerdo y la cogobernanza", dijo Sánchez.

Solicitud al Ejecutivo de ayudas urgentes para las zonas más afectadas

Rueda se queja ante Sánchez de Robles y su "desafortunada" frase de que hay autonomías sin hacer los deberes

Alfonso Rueda aprovechó para pedirle a Pedro Sánchez que movilice cuanto antes ayudas por los incendios que asolaron Galicia estas semanas. El presidente gallego reivindicó la rápida reacción de la Xunta para activar sus propias subvenciones —que se podrán solicitar desde mañana— y subrayó que le toca al resto de administraciones dar pasos en el mismo sentido.

Rueda "no quiere marcar la fórmula jurídica" a Sánchez para acometer estas ayudas, aunque sí que ve conveniente y necesario que se declare zona catastrófica para poder agilizar las ayudas, salvo que haya otra vía para poder activarlas con "la misma celeridad" que la Xunta. "Y me dijo que sí, que era consciente de que el Gobierno tenía que ayudar y lo iba a hacer", indicó Alfonso Rueda, aunque sin concretar nada más.

Sobre la petición de su homólogo de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, de convocar una Conferencia de Presidentes para abordar la situación de los incendios, Rueda admite que le parece "bien". Sin embargo, cree que "hay temas mucho más urgentes" para convocar una conferencia.

POLÉMICA. Eso sí, el dirigente gallego abogó por "alejar del debate político y partidario" el asunto de los incendios, y en ese sentido cargó contra las "declaraciones desafortunadas" de la ministra de Defensa, Margarita Robles, que acusó a algunas comunidades de no hacer los deberes y luego pedir ayuda al Ejército (Ume).

En todo caso, Rueda no se dio por aludido y recordó que cuando llega la Ume a un territorio "ya se ha realizado un trabajo previo durante meses". "Me molesta esta declaración, es innecesaria, cuando se piden medios es porque se necesitan y la Ume es un recurso de todos los españoles y ese tipo de declaraciones están fuera de lugar", sentenció el presidente de la Xunta.