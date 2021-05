Portugal priorizará a alta velocidade no próximo período de fondos europeos, unha infraestrutura cun proxecto duns 900 millóns de euros e que prevé empezar polo tramo que une a cidade de Braga e a fronteira con Galicia.

Así o destacou o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, nunha rolda de prensa ofrecida este xoves en Lisboa após reunirse co primeiro ministro luso, Antonio Costa.

No encontro, conforme sinalou o máximo mandatario autonómico, ambos os políticos abordaron diversas cuestións, entre as que destacou a vertebración territorial. "Para ese efecto, agradézolle ao Goberno portugués e ao seu primeiro ministro a confirmación da prioridade ferroviaria entre Lisboa e Porto, Porto e Braga, Braga e a fronteira", afirmou.

Ademais, puxo en valor o feito de que esta infraestrutura empece polo tramo que une a cidade de Braga con Galicia. "Estou convencido de que é unha gran decisión estratéxica de Portugal", manifestou.

Segundo destacou Feijóo, este "tren de alta velocidade", que unirá a Galicia e Portugal "para sempre", permitirá unir "Vigo con Braga, Braga co Porto, e así até a capital da nación portuguesa". "Sen dúbida é unha conectividad que vai unir todo o eixo atlántico, desde A Coruña a Lisboa", celebrou o presidente galego.

Despois de mostrarse convencido de que este tren "vai ser o eixo vertebrador dunha das fachadas máis importantes de Europa", o titular da Xunta agradeceu ao primeiro ministro portugués a "confirmación" de que "esa prioridade se vai a incluír nos fondos europeos ao obxecto de conseguir o financiamento adecuado".

Este feito, segundo apuntou, obriga ás autoridades españolas a priorizar os seus investimentos coa fronteira portuguesa a través de "dúas grandes infraestruturas". Así, en primeiro lugar, citou a conversión de Vigo en "estación pasante, cun proxecto duns 500 millóns".

En segundo lugar, destacou a conexión da cidade olívica con Guillarei-Tui, un traxecto duns 30 quilómetros que permitirá "unir definitivamente por vía férrea a toda Galicia co norte e o centro de Portugal, até Lisboa".

"É unha gran noticia para Galicia, para Portugal, para España e agradézolle moito esta confirmación, esta viaxe soa por esta confirmación xa valeu a pena", celebrou.

PRAZOS. Preguntado polos xornalistas, o presidente da Xunta explicou que o prazo que se manexa é que se poida empezar ese proxecto no ano 2025, "unha vez finalizados os proxectos de construción necesarios", co obxectivo de que "poida estar finalizado nos prazos dos fondos europeos".

"O que me confirmou –en referencia ao primeiro ministro– é a prioridade neste momento de consolidar o eixo atlántico, a vertebración completa de Portugal", apuntou Feijóo, que incidiu na importancia de que "a primeira obra" sexa a "que une Braga coa fronteira portuguesa".

OUTROS ASUNTOS. Conforme explicou Feijóo, no encontro, tamén lle trasladou a Antonio Costa os "intereses de alcaldes galegos e portugueses" na zona de Vinhais e A Gudiña para "tentar mellorar as conexións viarias, tanto para vertebrar ese territorio como para utilizar a estación do AVE na Guidiña e poder así conectar cara a Galicia e Madrid as poboacións portuguesas fronteirizas".

Feijóo explicou que o primeiro ministro aseguroulle que trasladaría esta proposta ao seu gabinete de infraestruturas. "A pesar de que as prioridades se moven a Poboa de Sanabria, vai ser unha proposta que analizará para valorar o seu impacto e viabilidade", dixo.

No encontro, ademais, o presidente da Xunta trasladou ao primeiro ministro luso os proxectos de Galicia para optar aos fondos europeos Next Generation, especialmente os referidos á enerxía e a automoción. "Portugal e Galicia son un polo ibérico da automoción moi importante", sinalou para considerar que "as reservas de litio" en ambas as rexións "son moi importantes" polo que se pode "reflexionar" sobre as sinerxías que se poden facer neste ámbito.

Ademais, Feijóo lembrou que Galicia e Portugal conseguiron nas últimas convocatorias do programa de cooperación transfronteiriza Poctep "130 millóns". "E estamos a preparar e pechando as novas propostas de financiamento transfronteirizo", manifestou.

Por último, ambos os dirixentes políticos abordaron a oportunidade de reactivación para o turismo que supón o Xacobeo.