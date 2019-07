Porro representará á Xunta en Vigo para xerar "consensos"

A recentemente nomeada como delegada territorial da Xunta en Vigo, Corina Porro, aspirou a "tecer consensos" coas demais entidades públicas da cidade para ser a "voz" dos cidadáns ante o Goberno galego a través do seu novo cargo durante o acto de toma de posesión, que foi celebrado este luns na cidade olívica.

Despois da lectura por parte do vicepresidente do Executivo autonómico, Alfonso Rueda, do seu nomeamento, aprobado o pasado xoves na reunión semanal do Consello da Xunta, Corina Porro realizou o xuramento de cumprimento das funcións que desempeñará nesta nova etapa.

Así, durante a súa intervención ante un público entre o que se atopaban exconcelleiros populares de Vigo como Elena Muñoz e Miguel Fidalgo e altos cargos do Goberno galego, comprometeuse a defender as "necesidades" e os "intereses" dos cidadáns ante o Executivo autonómico.

"A Xunta de Galicia é Vigo e Vigo é a Xunta de Galicia", subliñou co obxectivo de pór o foco na prestación de servizos por parte do goberno da comunidade relacionada coa educación, a sanidade, o emprego, a xustiza e a promoción económica.

Ademais, destacou a necesidade de que a urbe olívica recupere "a súa vocación aberta a todos" e avogou por construír unha cidade "onde ninguén pregunte quen es, senón a que vés".

COOPERACIÓN

Mentres, contrapuxo o obxectivo da Xunta que, desde o seu punto de vista, pasa por "compartir o camiño con todos" fronte a aqueles que pretenden crear "unha voz única" para representar á cidade olívica. Nese sentido, defendeu que "a cooperación (entre as distintas administracións) é a mellor garantía de futuro" e resaltou que "desunir ou enfrontar" non forma parte do "código de conduta" dos vigueses.

A delegada territorial da Xunta en Vigo tamén fixo fincapé na necesidade de diferenciar a "política partidaria" e a levada a cabo polas distintas administracións. Ao seu xuízo, o feito de que os distintos actores políticos "discrepen" respecto da aplicación das políticas públicas é enriquecedor e lembrou que son os cidadáns os que achegan as "claves" para "construír un proxecto político", polo que chamou a facelos "partícipes" da xestión.

Mentres, advertiu de que, en ocasións, as "maiorías" poden presentarse como "minorías maltratadas" que se enfrontan ás "forzas invisibles do mal". A este respecto, afirmou que un político "se mide máis polos amigos que ten que polos inimigos que fai".

"PERFIL PROPIO"

Porro reivindicou ademais un "perfil propio" para Vigo que se base nas súas "singularidades" e a súa "excelencia". Así, avogou por un modelo "competitivo para as actividades económicas" que se defina polo seu ámbito social e "sustentable".

Tamén apostou por xerar sinerxías co resto de Galicia e o norte de Portugal a través de proxectos que enraícen ás empresas neste territorio co obxectivo de que se manteña a creación de emprego e oportunidades.

Así mesmo, identificou ao presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, como o "cómplice" do seu "compromiso" con Vigo e puxo en valor o labor levado a cabo por Ignacio López-Chaves á fronte da Delegación Territorial da Xunta nesta urbe durante o últimos catro anos.

REPRESENTACIÓN CIDADÁ

Neste contexto, Feijóo asegurou que Corina Porro será "moito máis a delegada de Vigo na Xunta que a delegada da Xunta en Vigo" e afirmou que, a través dela, a cidade desempeñará o papel que lle corresponde.

Así, o presidente da Xunta lembrou o seu "viguismo" e o seu vínculo coa historia recente da cidade, onde exerceu como alcaldesa e presidenta da Autoridade Portuaria. Ademais, incidiu no feito de que esta urbe foi a súa "escola política", así como en que coñece como "interpretar" as súas necesidades.

O titular autonómico tamén remarcou que o Goberno galego é a administración autonómica que "máis inviste" en Vigo e destacou actuacións como a creación do Hospital Álvaro Cunqueiro e o apoio prestado á pesca e o sector naval. Ademais, lembrou actuacións que se atopan en desenvolvemento, como a construción da Cidade da Xustiza, e recalcou o "compromiso" da Xunta coa cidade.

Feijóo tamén identificou a "cooperación" como labor dos vigueses e, finalmente, agradeceu a López-Chaves o traballo desempeñado na Delegación Territorial da Xunta na urbe olívica durante os últimos anos.

López-Chaves felicitou á súa sucesora no cargo e afirmou que se trata dunha persona "traballadora" e "eficiente" que "coñece" a cidade.