Pontón insta a Rueda a aceptar un "cara a cara"

La portavoz nacional del BNG y candidata a las elecciones autonómicas, Ana Pontón, ha instado al presidente de la Xunta y candidato popular, Alfonso Rueda, a "abandonar el escapismo" y aceptar la propuesta nacionalista de mantener un debate "cara a cara con la líder de la oposición".

Lo ha hecho en un acto, en la Fundación Luis Seoane, con los candidatos y candidatas que integran la lista por A Coruña, en la que ha planteado dos debates de este estilo, uno la primera semana y otro la segunda de campaña, en los medios públicos.

"Los debates no son un capricho de las personas que nos presentamos a las elecciones, son un derecho de la ciudadanía", ha sentenciado Pontón para quien los gallegos y gallegas tienen "derecho" a que haya este encuentro entre el actual presidente autonómico "y la candidata que lidera la oposición". No obstante, ha dicho que lo que hay es un candidato "que se esconde, que no quiere debatir y no se atreve" a tener un debate con ella.

Sobre esto, el presidente de la Xunta y candidato del PPdeG en las elecciones autonómicas, Alfonso Rueda, se ha mostrado abierto a un debate 'cara a cara' si los principales partidos políticos que aglutinan la izquierda "y dicen unirse para que no gobierne el PP" concretan "quién va a encabezar esa unión".

Plan estratégico para las rías

Pontón ha comprometido este miércoles un plan estratégico de recuperación de las rías para revertir la pérdida de productividad y un seguro público para cubrir las eventuales pérdidas de producción marisquera.

La nacionalista ha avanzado, asimismo, algunas de las medidas en los ámbitos la producción, la investigación y la comercialización que "pondrá en marcha un gobierno liderado por el BNG" para que el sector del mar "recupere el peso y el empleo perdidos".

Así, ha puesto encima de la mesa la puesta en marcha de un consorcio científico de estudio de conocimiento del mar, una red de reservas marinas, acordada con el sector pesquero y marisquero, para garantizar la biodiversidad de especies y de ecosistemas y la creación de una sociedad mixta comercializadora para la promoción y venta del producto gallego.

Otra de las propuestas es declarar a Galicia "libre de eólica marina" porque "supondría un golpe mortal para el sector".

En su intervención, Ana Pontón ha insistido en criticar la "opacidad" y la "manipulación" del PP en la gestión de la crisis de los pellets y ha señalado que todavía están esperando a que remitan el informe sobre la toxicidad de estos plásticos en el Parlamento de Galicia.