La líder del BNG y el portavoz parlamentario del PSdeG aprovecharon su réplica a Alfonso Rueda en el debate de investidura para mostrar a sus partidos como alternativa de gobierno.

Las medidas de Pontón

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha presentado a la formación nacionalista "preparada para gobernar" para "darle la vuelta" a la situación actual y, no en vano, ha anunciado incluso las que serían sus primeras medidas "como presidenta" de la Xunta, en un discurso en el que se ha dirigido directamente a los gallegos: "El cambio gallego está en marcha, empezó la cuenta atrás para un cambio de gobierno en la Xunta".

Ana Pontón. LAVANDEIRA JR

"Usted, señor Rueda, no es más que un presidente accidental, el primero que no fue elegido como tal por los gallegos. Y no convocan elecciones porque saben que las perderían", ha proclamado, antes de enfatizar que "va a llegar a la Presidencia de la Xunta de rebote, porque su jefe de filas consideró más importante ser presidente del PP, que ser presidente de Galicia; consideró más importante ocupar la sede de un Partido Popular condenado por corrupción que ocuparse del Gobierno de Galicia".

Pontón también se ha referido en su discurso al "currículo" de Rueda, en el que figura, dijo, "el ataque y el desprecio a la lengua del país". "Ahí estaba detrás de la campaña electoral más sucia que se recuerda, convertido en un avanzado de las fakenews, abanderado de la política del todo vale con tal de hacerse con el poder, dejar claro cuál es su listón ético", ha manifestado.

.@anaponton «Un goberno do BNG aprobaría:

👉Subir as pensións non contributivas.

👉Mellorar a RISGA e aumentar as axudas para gastos básicos de vivenda. Baixar as peaxes das autoestradas.

👉Defender unha tarifa eléctrica galega.

👉E subirlle os impostos ás eléctricas.» pic.twitter.com/jddEsJwBvT — BNG - Bloque Nacionalista Galego (@obloque) May 12, 2022

Pontón, durante su intervención, se ha presentado como la "alternativa" a un gobierno del PP, siendo ella "una presidenta" que, en su primer Consello de la Xunta, de lograr el gobierno, un paquete de medidas para "ayudar a quien más lo necesita": subiendo las pensiones no contributivas, mejorando la prestación de la Risga, aumentando las ayudas para gastos básicos de vivienda, bajando los peajes de las autopistas y con un paquete de ayudas a los sectores más afectados.

La portavoz nacional del Bloque, que apostó por una "discriminación positiva en servicios" para el medio rural, con mención especial para las mujeres, ha puesto encima de la mesa "dos modelos": "el del PP, sin nada que ofrecer salvo resignación, rutina y autocomplacencia; o el modelo del BNG, con un proyecto solvente, ilusionante y desde la confianza para construir una Galicia mejor".

"Lo viejo o lo nuevo, el pasado o el futuro, el PP o el BNG", ha aseverado, exponiendo que estas "son las dos alternativas que se confrontan en este debate, los dos modelos entre los que muy pronto escogerán los gallegos" y en un discurso en el que ha desgranado una suerte de programa electora de "un gobierno del BNG" basado en diez ejes estratégicos.

Luis Álvarez y la "alternativa socialista"

Luis Álvarez, durante el pleno de investidura. EP

El portavoz parlamentario del PSdeG, Luis Álvarez, ha defendido la "alternativa socialista" para liderar Galicia frente a la propuesta "vieja y agotada" presentada por el candidato popular a la Presidencia de la Xunta, Alfonso Rueda, a quien ha avisado: "Galicia no puede esperar a que usted aprenda".

En su intervención en el debate de investidura, Álvarez ha contrapuesto el modelo de país "activado y en marcha", que "recupere la ilusión y el dinamismo, que supere los complejos del PP" frente a la propuesta "sin ilusión" y con "fatiga" que, en su opinión, representa Rueda.

👉Luís Álvarez no debate de investidura: “o futuro que nós albiscamos á volta da esquina é unha Galicia activada e en marcha, un país que recupere a ilusión e o dinamismo e supere o complexo dos gobernos do PP.”#AGaliciaQueAvanza⏩⏩ pic.twitter.com/aYXHDHvdOz — PSdeG (@PSdeG) May 12, 2022

"En vez de ideas frescas lo que vemos es agotamiento y las mismas palabras de siempre", ha sostenido Luis Álvarez, en un discurso en el que ha asegurado que Rueda representa "más de los mismo". "Un tiempo político agotado que ya dio de sí todo lo que podía dar", ha incidido.

El discurso del portavoz socialista ha sido seguido desde la tribuna de invitados por el secretario general del PSdeG, Valentín González Formoso; la vicesecretaria general y alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, entre otros cargos socialistas como el presidente de la Fegamp, Alberto Varela; y el senador Xoaquín Fernández Leiceaga.

La réplica de Rueda

"La primera sensación que tengo es que les sobraba la sesión de investidura, dijese lo que dijese, iban a decir que no", ha arrancado Rueda su primera réplica en la segunda jornada del debate de investidura, que se cerrará con una votación que, salvo sorpresa, le dejará investido como sexto presidente autonómico de Galicia con el apoyo de los 42 diputados del PPdeG, entre los que se incluye.

Aunque la oferta de pacto la ha dirigido con más intensidad al PSdeG –que en días pasados le había tendido la mano para alcanzar acuerdos que beneficien a la comunidad en áreas como sanidad, política social o económica–, Rueda ha asegurado que "no renuncia" a "intentar convencer" a socialistas y nacionalistas, y a través de ellos, a los ciudadanos a los que representan.

Pontón era deputada cando Merkel, xa retirada, entrou na Chancelaría alemá; cando Messi comezou no fútbol profesional; cando eran bebés os que hoxe van á universidade.



Este sábado será o día 6144 de deputada de Ana Pontón, e o primeiro do #PresidenteRueda #InvestiduraGalicia22 pic.twitter.com/wTWL2k475o — PP de Galicia (@ppdegalicia) May 12, 2022

Al respecto, ha asegurado que los gallegos esperan de sus representantes propuestas constructivas y ha proclamado que cualquier "proyecto de país", como el que él quiere impulsar, necesita del "empuje" de todas las fuerzas políticas. Por ello, ha considerado que el "no" en el que ve "instalada" a la opoción es "una mala postura". "Galicia merece algo más que escuchar a políticos enrocados en el no. Tanto yo, como mi Gobierno y mi Grupo, a Galicia le vamos a decir que sí", ha proclamado.

En una intervención en la que también ha afeado las "cifras equivocadas" que ha atribuido a la oposición y ha advertido que, si bien está dispuesto a dialogar con el PSdeG, espera que sea más fiel al cumplimiento de sus compromisos que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el ejemplo de las rebajas fiscales, ha cargado con especial intensidad contra el BNG.

Rueda ha ironizado con que su líder, Ana Pontón, se había "marcado" una "investidura de los mundos de Yupi" y le ha recordado: "El candidato soy yo". A renglón seguida, ha subrayado los resultados electorales del BNG en los últimos comicios y la dilatada trayectoria de la nacionalista en el Parlamento. "Cuando le daba el biberón a mi hija ya era diputada, y está en la universidad", ha ejemplificado.

