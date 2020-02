Pontón ve a un PPdeG "derrotado" que xa se prepara para estar na oposición

A portavoz nacional do BNG e candidata á Presidencia da Xunta, Ana Pontón, atribuíu que o PPdeG lle vaia a dar "acollemento" a altos cargos do actual goberno nas listas electorais para o próximo 5 de abril a que ven a "derrota" e están "a preparar a oposición".

Así o dixo en declaracións aos medios na Coruña, ao ser preguntada pola súa análise do barómetro do CIS, que se publicou este xoves con información relativa a se se celebrasen unhas eleccións xerais.

"O que vexo neste barómetro do CIS é que o BNG é unha forza política á alza e no PP o que está a pasar é que está a perder apoios no noso país", analizou Pontón.

É por iso que a dirixente nacionalista incidiu en que o próximo 5 de abril "ten que producirse un gran cambio en Galicia" e mostrouse convencida de que "será posible se hai apoio ao BNG" e "se se une todo ese apoio nacionalista, galeguista e todo ese voto que quere un cambio real na papeleta do BNG". "Porque isto é o que nos parece fundamental", aseverou.

"RENDENDO A DERROTA". Para a portavoz nacional do Bloque, "está a render ese sentimento de derrota" nas filas populares e que, por iso, "están a darlle acollemento a todos os exaltos cargos do PP" nas candidaturas para o próximo 5 de abril, as cales aínda non se coñecen concretamente.

O presidente da Xunta e candidato do PP galego á reelección, Alberto Núñez Feijóo, sumará ás súas listas a unha ducia de altos cargos, que cesaron este xoves e tamén incorporará, segundo dáse por feito no partido, aos conselleiros do seu Goberno.

"Saben que a partir do 5 de abril non van estar na Xunta e están a preparar a oposición na próxima lexislatura", aseverou Ana Pontón.