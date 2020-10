Pontón urxe a Feijóo para evitar que Galicia "quede coas migallas" do Fondo Covid

A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, urxiu ao presidente galego, Alberto Núñez Feijóo, a que empece a "facer os deberes" para evitar que Galicia "quede coas migallas" na repartición dos fondos europeos para a reconstrución económica após a pandemia.

Nunha entrevista este domingo con Radio Nacional recollida por Europa Press, Pontón incidiu en que a repartición de fondos "é un tema central" porque sen eles "non haberá reactivación" da economía, polo que chamou a atención de que Galicia "non pode volver saír perdendo nesta repartición".

"Temos moita experiencia de como cando se reparte desde Madrid, a Galicia tócanlle as migallas por culpa do centralismo madrileño", aseverou a líder nacionalista, que cre que "Madrid é un buraco negro" que absorbe máis recursos que o resto de rexións do Estado.

Así as cousas, lamentou que "mentres os demais fan os deberes" pondo sobre a mesa proxectos para captar estes fondos, á Xunta "nin está nin se lle espera" porque Feijóo "non acepta debates destas características".

"Queremos un relatorio para fraguar unha posición de país", subliñou antes de reclamar "o compromiso" das forzas políticas galegas que defendan "o mesmo en Galicia que en Madrid" como única vía para "evitar que ao final" a comunidade galega quede "coas migallas" do fondo de reactivación.

Presupostos da Xunta

Por outra banda, Ana Pontón cargou contra Núñez Feijóo polo anuncio lanzado hai uns días de que a Xunta non terá orzamentos aprobados para comezos de ano, especialmente nun momento no que a "crise sanitaria, económica e social" provocada pola pandemia faios "máis necesarios que nunca".

"Mal empezan (a lexislatura) incumprindo a palabra que deu aos galegos", sinalou Pontón após lembrar que se trataba dunha promesa electoral do PP.

Así mesmo, censurou as "escusas de mal pagador" que, di, "sempre" ten o Goberno galego, neste caso ao responsabilizar do atraso nos orzamentos ao Executivo central pola ausencia de criterios que, segundo Feijóo, impiden á Xunta elaborar as contas de 2021.

"É unha irresponsabilidade que Feijóo nos ten que explicar", abundou Pontón, que apuntou que "a ver que sae" do Consello de Política Fiscal e Financeira deste luns, sinalado pola Xunta como unha cita importante para iniciar os traballos de elaboración dos orzamentos.

Alcoa

Cuestionada sobre a situación da planta de Alcoa en San Cibrao, cuxos traballadores iniciaron este domingo unha folga en protesta pola negativa da multinacional a vender, Pontón incidiu en que "o futuro" da factoría pasa pola nacionalización.

"Tanto o Goberno central como a Xunta deben traballar para a intervención pública que garanta os postos de traballo e a actividade", incidiu Pontón, que urxiu a Núñez Feijóo a actuar ante a posible interrupción das cubas.

"De nada vale que Feijóo diga que se pairan as cubas vai levar a Alcoa aos tribunais. O que teñen que impedir é que paren as cubas, porque se se produce ese feito, reactivar a produción será moitísimo máis difícil", remarcou Pontón.

O BNG, sorprendido de que Feijóo sómese ao "barco á deriva" de Ayuso

Ana Pontón, mostrou a sorpresa da súa organización política ao ver que o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, sumouse ao "barco á deriva" do líder do PP, Pablo Casado, e a presidenta da Comunidade de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

A nacionalista confesa non entender o ocorrido no último Consello Interterritorial de Saúde cando Núñez Feijóo asegurou que o Goberno elixira tres "criterios" que unicamente afectan á capital española para elaborar unha orde. "Parece que é un deseño para unha Comunidade Autónoma, é moi sospeitoso", chegou a expor.

Ante esa posición do Ministerio de Sanidade para posibilitar un endurecemento das medidas e conter a propagación do virus, Pontón ve que o Partido Popular atrincheirar nun "partidismo estéril" e nunha "confrontación que pon en risco a vida das persoas".

No caso de Galicia, reclama a Feijóo, ao que ve totalmente metido nese "tándem Casado-Ayuso", tanto "diálogo" como "altura de miras".