Pontón proclámase candidata para as autonómicas

A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, asegurou que está "preparada" para ser a presidenta "do cambio" en Galicia, tras ser proclamada candidata do seu partido este sábado, co apoio do 99,18 % da militancia.

Na súa intervención ante o Consello Nacional do BNG, afirmou que nas eleccións autonómicas "convóquense cando se convoquen", hai que ir "a por"todas , non só para "derrotar ao PP", senón para conseguir gobernar e pór en marcha "o mellor goberno" da historia de Galicia.

Coincidindo coa celebración este sábado do Día internacional para a eliminación da violencia contra a muller, comprometeu que se chega a ser presidenta destinará o 1 % do orzamento autonómico a loitar contra a violencia machista, porque "na defensa das mulleres hai que pór o turbo" e é necesario "aumentar os medios en todos os ámbitos".

Pontón defendeu o seu proxecto que definiu como "solvente, transformador e claro", co obxectivo de dar unha vida mellor aos galegos, polo que "non vai perseguir imposibles", apuntou, nin "prometer o que non se poida cumprir", aínda que insistiu en que o BNG está preparado para liderar Galicia "desde o minuto un".

"Sinto preparada para ser a presidenta do cambio que necesita Galicia", proclamou, unha presidenta "libre" para defender os intereses dos galegos, fronte a un PPdeG ao que ve pendente dos intereses do partido en Madrid máis que dos problemas de Galicia.

"Non somos máis que ninguén, pero tampouco imos pasar por menos", insistiu.

Segundo Pontón, os partidos estatais van querer trasladar os seus batallitas madrileñas ás eleccións galegas" e usar estes comicios, que ve como "os máis importantes das últimas décadas", "para unhas guerras que non son" as de Galicia, porque no fondo, considera que nin uns nin outros teñen proxecto propio para a comunidade galega.

Por iso, situou ao BNG como "a única forza que ten un proxecto alternativo e de futuro" e ten que ir dalo todo" por conseguir "o cambio galego" porque "é o momento", tanto dun Goberno nacionalista "sen ataduras nin submisións a Madrid", como de facer "historia cunha muller presidenta".

A líder nacionalista destacou a capacidade do seu partido para ensanchar a súa base social nos últimos anos, algo que considera que se conseguiu en un dialogo permanente cos sectores económicos, sociais e culturais, e "traballando con intelixencia e con humildade" para conectar con toda a cidadanía.

Agora, é o momento de "pisar o acelerador", arengoi aos seus e "renovar o traballo e o compromiso" que converteu a esta forza política na "alternativa ao PP", algo no que "acertamos", dixo.

Nas próximas eleccións "hai moito en xogo e nin podemos nin queremos fallar", advertiu.