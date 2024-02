Pontón revela o deseño do seu goberno, que priorizará a "equidade" e coordinarase desde dúas áreas

A candidata do BNG á Presidencia da Xunta, Ana Pontón, quixo desvelar este luns na recta final da carreira cara ás urnas para o 18 de febreiro o deseño do seu goberno se recibe a confianza dos galegos nas urnas. Así, unha das liñas que seguirá no seu executivo será a "equidade" de todos os cidadáns, de maneira que tamén todos os concellos serán tratados "por igual", independentemente das "siglas" do goberno que os dirixa.

"A primeira decisión é que os galegos decidan se queren un presidente que se apellide Rueda ou unha presidenta que se apellide Pontón", proclamou a líder do Bloque, tras ser preguntada se xa ten previsto nomes para ese eventual goberno. O que concretou é que o Executivo estará dividido en dúas grandes áreas (unha económica e outra social), que se reunirán mensualmente –ademais do Consello da Xunta de forma semanal– e que velarán polo cumprimento e execución das medidas a implantar.

Ademais, neste deseño do goberno, Pontón confirmou que, como avanzou no debate da CRTVG, a súa intención é asumir en primeira persona as competencias de igualdade, porque, sostivo, é unha área "transversal" que ela mesma pretende liderar.

Sobre as primeiras medidas que aprobaría o seu goberno, Pontón ratificou que ao primeiro Consello levarán "moitas" cuestións, pero situou varias prioridades: "rescate" da sanidade cun plan de 200 millóns para atención primaria, a gratuidade dos libros de texto e o incremento da axuda no fogar.

"Imos cambiar o concepto de gobernanza"

A candidata do BNG á presidencia da Xunta, Ana Pontón. EUROPA PRESS

Na súa exposición na capela do Hotel Palacio do Carmen, Pontón debullou as liñas mestras do que sería o seu exercicio como presidenta e a organización do seu goberno. "Imos cambiar o concepto de gobernanza, pasar de estar no goberno a ser goberno. Un cambio esencial que nos permita pór en marcha o gran impulso deste país; non se trata de ocupar o goberno", salientou.

Pontón comprometeu darlle a Galicia "o mellor goberno de todos os tempos", coas mellores persoas "capaces e dispostas a avanzar en Galicia", sen prometer "imposibles". Dixo que será un goberno con persoas que teñan a "cabeza e o corazón" neste país, que "estuden as mellores respostas e poñan en práctica" as mellores solucións, "pensando na realidade e as necesidades deste país".

A líder nacionalista afirmou que non quere un goberno de persoas "acríticas e sen iniciativa", senón "as mellores", e un Consello de Xunta "dinámico e participativo, un goberno de persoas brillantes", porque "o que está en xogo é darlle (a Galicia) o mellor goberno a este país".

"Quero deixar atrás o tempo da propaganda e pasar aos feitos e compromisos", salientou Pontón, quen proclamou que o seu obxectivo é "comezar unha nova etapa, pensando nos problemas, a sanidade, a educación, o coidado dos maiores, nun traballo digno que permita chegar a fin de mes". Pór a Galicia a "producir desde a ciencia e a innovación" e "abrir unha nova etapa en que os dereitos e a igualdade sexan unha prioridade do goberno". "Abrir a mellor etapa con mellores oportunidades", sinalou.

"Erradicarei o favoritismo e será o fin das portas xiratorias"

Pontón asegurou que fundará o seu goberno sobre o principio de "equidade" coa cidadanía, as empresas e o resto de administracións, "tratando a todo o mundo por igual". Neste sentido, garantiu que "todos os concellos terán o mesmo trato, con independencia da cor política" do seu goberno.

"Erradicarei o favoritismo e será o fin das portas xiratorias", remarcou Pontón, quen dixo que "se acabou gobernar contra as minorías ou grupos de presión". "O interese público sempre estará por encima do particular e sempre para a maioría social; un goberno xusto e que trate aos cidadáns con equidade e igualdade", manifestou, antes de proclamar que "o cambio é imparable".

Nova concepción de Executivo

O goberno que "aspira" a gobernar, contará con dúas grandes áreas que impulsarán a acción de goberno. Unha de sectores produtivos e recursos naturais e unha segunda de políticas sociais, benestar e calidade de vida, para contar cun país en que a xente "viva mellor".

Ambas as áreas estarán coordinadas directamente desde a Presidencia da Xunta, con reunións semanais para avaliar as estratexias de actuación, execución e reunións mensuais ademais da semanal do Consello para darlle "un impulso importante desde o primeiro momento".

Así as cousas, Pontón pediu "humildemente" a confianza dos galegos o próximo 18 de febreiro, para poder "demostrar" que son "capaces" de "unha Galicia mellor" e que "dentro duns anos" poidan "sentirse orgullosos" do goberno.

"O PP pasou de esconder as siglas a esconder o seu candidato"

Ana Pontón, preguntada por iso, observou que o PP "está moi nervioso nesta campaña" na que pasou de "esconder as siglas a esconder o seu candidato", que "non queren que acudan aos debates".

"As persoas que nos presentamos temos obrigacións de render contas á cidadanía", sinalou Pontón, quen observou que o PP demostra con esta "huída do debate que non confía nin no seu programa nin nas súas persoas" e volveuno a considerar unha "tremenda falta de respecto. "Non me dá plantón a min, senón ao conxunto dos galegos. Está a tempo de rectificar e sígolle retando a que non se esconda", manifestou a dirixente nacionalista, quen volveu a convidar a Rueda a que acuda tanto ao debate a tres da TVE como á cara a cara exposto pola Cadea Ser.