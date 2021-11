Pontón, reelixida como líder do BNG co 99% dos votos

Ana Pontón foi elixida, xunto ao resto da candidatura, co 99 por cento dos votos emitidos na XVII Asemblea do BNG. A lista que ela encabeza sitúa como número dous ao deputado autonómico Luís Bará. Séguenlles –por esta orde-- Xabier Campos, Rubén Cela, Carme da Silva, Olaia Ledo, Bieito Lobeira, Lucía López, Manuel Lourenzo, Breixo Lousada, Ana Miranda, Lois Pérez, Montse Prado, Noa Presas, Néstor Rego, Xosé Luís Rivas Mini, Olalla Rodil, Goretti Sanmartín e Eva Villaverde.

Estes son os nomes elixidos para a executiva, unha lista composta por nove homes e dez mulleres e de carácter continuista, na que só se dan catro cambios: Susana Camba, Duli Diniz, Xosé Manuel Marcote e Xosé Emilio Vicente, que dan paso a Lucía López, Breixo Lousada, Lois Pérez e Manuel Lourenzo.

A XVII asemblea elixiu este domingo aos 50 primeiros nomes do Consello Nacional, máximo órgano de decisión entre asembleas. Ao haber unha única lista, intégranse directamente todos eles. Ademais dos 19 nomes da executiva, estarán como membros elixidos na asemblea os seguintes: Marta Gómez Martín, Avia Veira González, Diego Lourenzo Moura, Cristina Cid Fernández, Rubén Arroxo Fernández, Mercedes Tobío Rodríguez, Daniel Pérez López, Adolfo Muíños Sánchez, Daniela Ferrández Pérez, David Miranda Martínez, Ana Ermida Igrexas, Luís Seara Fernández, María González Albert, Francisco Jorquera Caselas, Élia Lago Pereira, Xabier Pérez Igrexas, Rosana Pérez Fernández, Xosé Manuel Carril Vázquez, Elvira Lombao Vila, Iago Tabarés Pérez-Piñeiro, Rosana Prieto Florines, Francisco Chivite Mosquera, Samanta Barreira Vivian, Odilo Barreiro Martínez, Mercedes Queixas Zas, Uxío Benítez Fernández, Sabela Bará Louro, Daniel Castro García, Iván Rivas Rico, Cristina López Sánchez e Guillerme Vázquez Vázquez, que foi portavoz nacional da formación.

Entre os nomes destacan a incorporación do deputado Iago Tabarés, quen chegara a desvincularse do BNG pero que volveu sumarse ao proxecto encabezado por Ana Pontón como unha das novidades das eleccións pasadas.

Militantes do ámbito municipal destacados como ao alcaldesa de Allariz, Cristina Cid, xunto con representantes das principais cidades incorpóranse, así mesmo, ao máximo órgano de decisión.

Pontón pide "conquistar a maioría social"

A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, pediu á militancia, no arranque da XVII Asemblea Nacional, saír do plenario co obxectivo de conquistar "a maioría social", un paso que a dirixente considera crucial para pasar de "liderar a oposición a liderar Galicia" en 2024. A candidatura que encabeza Pontón conta con outros 49 nomes, entre os que se atopan os lucenses Olalla Rodil, de 17, e Rubén Arroxo, de 24.

A militancia nacionalista volveu á cidade onde se fundou e na que Pontón foi elixida portavoz nacional por primeira vez en 2016 para celebrar o plenario que culmina este novo proceso interno, do que sairá unha estratexia política centrada na "oportunidade histórica" que, proclamou Pontón, ten o BNG para alcanzar "a Presidencia da Xunta" nas próximas autonómicas.

Pontón avisou de que "agora" o "obxectivo" é chegar "á maioría social, a máis sectores da cidadanía". Neste punto, a dirixente nacionalista afirmou que o BNG "sempre tivo vocación maioritaria". "E neste momento estamos en condicións de conseguilo", proclamou.

A portavoz nacional do BNG, que tivo nas súas primeiras palabras un recordo para militantes destacados da formación e especialmente para Bautista Álvarez —uno dos fundadores da UPG, formación integrada no Bloque e na que ela mesma milita—, asegurou que o BNG chegou a este punto sen renunciar aos seus "principios" e agora é o momento, engadiu, de "ensanchar a base social" e afianzarse nas municipais para seguir "fortalecendo" a formación.



"Se non, todos o avances serán con pés de barro", asegurou Pontón, quen tamén marcou, como así tamén o recollen os documentos políticos que a formación trae a este plenario, o obxectivo de lograr máis representación en Europa —en que comparten escano rotatorio— e no Congreso, actualmente cun deputado, Néstor Rego.

"Estes son os retos que colectivamente temos que lograr, un proxecto gañador para que Galicia gañe. E vós, a militancia, sodes os grandes protagonistas. A fortaleza do BNG non está nunha persona ou grupo de persoas, senón na acción colectiva, na unidade", salientou.

Pontón lembrou o proceso de "resistencia, reorganización e remontada" do BNG. Neste camiño, afirmou, a militancia "tivo que axustar a táctica e a mensaxe": "Fixémolo todos a un tempo". "Que orgullo ser do BNG!", proclamou.

AFILIACIÓN. Pontón apelou a "ensanchar" a base do BNG e, de feito, asegurou que este mesmo domingo quen queira poderá afiliarse á formación nacionalista. "Liderar o goberno de Galicia e facer historia cunha Presidencia nacionalista", fixou Pontón para esta asemblea que é "un paso no camiño".

Na súa intervención, non pasou por alto o "diferente ambiente" desta asemblea fronte á do ano 2016, na que se proclamou por primeira vez portavoz nacional, e a do 2017. "Lembrades?", preguntou, para responder que pese ao "escepticismo" e aos que citaban á formación "en pretérito", hoxe o BNG "é a segunda forza política de Galicia".

Tamén se referiu, no seu discurso inaugural, ás "decisións valentes" que tivo que tomar a organización. Tamén "decisións audaces" e destacou que a formación "soubo ler o momento e interpretar o que estaba a pasar". Por iso, agora "o obxectivo é a maioría social" e chegar "a máis sectores". Nos seus documentos políticos fíxanse non só no tecido asociativo e distintos movementos sociais, senón tamén en colectivos como os autónomos e pequenos empresarios, nunha mensaxe renovada da formación.

A líder nacionalista tamén advertiu de que "ningunha forza política pode avanzar se cae na rutina e o conformismo" e, nestas razóns, tamén enmarcou a súa reflexión persoal. "Deixarse levar pola compracencia sería un erro maiúsculo e un lastre, posiblemente, para o obxectivo que temos por diante", explicou á militancia sobre a súa actuación persoal. Ademais, a dirixente nacionalista remarcou que o BNG "é leal a Galicia", en contraposición a outras formacións políticas —dixo—. Gañar a Xunta, engadiu, para que o BNG "lidere" a Galicia, "espremendo o Estatuto" e "conseguindo todas as ferramentas que permitan dar unha mellor vida aos galegos".

UNS 3.000 MILITANTES. A asemblea, que reuniu a 3.000 militantes e a 27 delegacións internacionais —entre territorios do Estado e de fóra—, arrincou co saúdo de Francisco Jorquera, concelleiro da Coruña como anfitrión da asemblea, e o público en pé para cantar o Himno galego.

O Bloque sairá deste plenario cun protocolo de actuación para previr violencias machistas no seo da organización, que poderán chegar a sancións —as recollidas estatutariamente xa, inclusive a expulsión da organización— se así o determina a comisión de garantías.

Á marxe da elaboración deste protocolo, que se integra nas bases organizativas, o BNG proponse "favorecer unha maior participación das mulleres" na política. Tamén quere fomentar o impulso de liderados e fomentar a participación de base e sinala que "é urxente afrontar con maior constancia e seguimento a análise das circunstancias que afectan á participación das mulleres e arbitrar medidas".

Nos obxectivos políticos da organización "feminista e verde", como se define, o BNG, que tamén se marca unha substitución xeracional ordenado, proponse conseguir máis gobernos municipais e deseñar propostas "verificables" se goberna a Xunta, a cal é un fin a alcanzar claramente marcado nos seus documentos.

Non en balde, este 7 de novembro é a data marcada polo BNG para arrincar un novo "ciclo" na formación, que eliminará o límite de tres mandatos para permanecer nun cargo institucional ou orgánico.