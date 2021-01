Pontón recrimina a Feijóo que desde "novembro" non recibe unha chamada súa

A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, negou este domingo que a súa formación e o PPdeG fagan unha 'pinza' conxunta ao PSdeG-PSOE e afeou ao presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que non a chame desde "o mes de novembro" a pesar de ser a líder da oposición galega.

Nunha entrevista á Cadena Ser, recollida por Europa Press, a dirixente nacionalista desvelou que desde as eleccións do 12 de xullo "só" recibiu "unha chamada" por parte do presidente na que lle comunicou o peche perimetral das sete cidades galegas a comezos de novembro. Desde entón, asegurou Pontón, non houbo "ningunha vía de diálogo máis".

Por isto mesmo, a portavoz nacional do Bloque rexeitou que haxa "acordos" co PPdeG, cuxas filas nas últimas semanas recoñeceron que era máis fácil chegar a consensos cos nacionalistas que cos socialistas.

"Eu non sei que acordos, porque levamos nestes últimos tempos dicíndolle ao señor Feijóo que fagamos un acordo para reforzar a sanidade pública con 200 millóns de euros máis para a Atención Primaria e o que vota o PP é que non", criticou Pontón, quen a modo de exemplo subliña que o martes o Parlamento aprobará os orzamentos da Xunta para 2021 e "non se aceptou nin unha soa emenda" da oposición.

Así, negou tamén que haxa unha 'pinza' conxunta contra o PSdeG-PSOE, senón que a verdadeira 'pinza' é a que "levan facendo moitos anos o Partido Popular e o Partido Socialista en contra dos intereses de Galiza".

"DISCRIMINACIÓN" A GALICIA. E é que, para Pontón, o Goberno central cambia de cor política pero "non acaba coa discriminación" á comunidade galega, mentres que tanto populares como socialistas "únense para criticar" ao único deputado do BNG no Congreso, Néstor Rego, o que "deixa en evidencia a súa deixadez de funcións".

Precisamente, a portavoz nacional do Bloque lembrou que o debate ao redor da rebaixa das peaxes da AP-9 "existe por primeira vez na historia grazas a que o BNG usou ao seu deputado a favor dos intereses de Galicia". "Claro, se tivésemos un grupo parlamentario seguramente conseguiriamos moitísimas máis cousas", engadiu.

Iso si, como aínda non se produciu ese abaratamento na Autoestrada do Atlántico, Pontón suxeriu ao PSOE de Pedro Sánchez que "os acordos son para cumprirse". "O acordo era que, cando se aprobasen os Orzamentos, íanse rebaixar as peaxes. Non é de recibo que non se faga desa maneira", censurou, á vez que instou a que, cando se aplique, se faga "de maneira retroactiva".

"ALGO ESTÁ A FALLAR". No plano sanitario, a portavoz nacional do BNG cargou contra a falta de diálogo por parte do presidente da Xunta cando "algo está a fallar" na terceira onda da pandemia: "No sistema sanitario están a cancelarse de novo operacións e é un problema moi importante de saúde pública".

De feito, Pontón asegurou que detrás desta crítica non hai unha intención de "desgastar" ao Goberno autonómico, senón unha "preocupación" pola saúde dos galegos e pola evolución da pandemia.

Ante iso, a xefa da oposición insistiu en que as medidas adoptadas ata o momento "non serven" para esta terceira onda e volveu a suxerir un confinamento "de 15 días ampliables", aínda que "efectivamente non ten que ser tan estrito como na primeira onda".

"Non entendemos que máis ten que pasar para que Xunta e Goberno central póñanse man a man a tomar a única medida que sabemos que é eficaz e rápida para frear a pandemia", subliñou.

"ANÓMALO" QUE O MINISTRO SEXA "CANDIDATO ELECTORAL". Acerca do Executivo estatal, Ana Pontón dixo na Cadena Ser que "espera que os intereses electoral do Partido Socialista non estean a intoxicar este debate". "É un pouco anómalo que vexamos a un ministro que é candidato electoral. Dáme a sensación de que non é o mellor panorama para xestionar eficazmente unha pandemia", criticou.

Con todo, esta "actitude errática" do Goberno de Sánchez "non xustifica os erros e a improvisación" da Xunta de Feijóo, á que acusou de "botar balóns fose" e "eludir as súas responsabilidades".

Non en balde, a portavoz nacional do BNG lamentou que o presidente galego "marchou toda a fin de semana sen tomar ningunha decisión" no plano sanitario. "O pasado xoves comparecía e non anunciaba nada. Dicía que a semana que vén tomaríanse medidas", engadiu.

Ao fío disto, afeou a Feijóo que "non despregue todos os mecanismos do estado de alarma" nin solicite ao Goberno central ese confinamento que reclaman os nacionalistas e outras comunidades.

PLAN DE VACINACIÓN. Sobre a campaña de vacinación contra a covid-19 da Consellería de Sanidade, Pontón ve "preocupante que a estas alturas no Parlamento non se coñeza cal é o plan" nin "a cantas persoas vaise a contratar".

"Non é moi crible que hai 15 días había 207 enfermeiras voluntarias para a vacinación e nunha semana pasan a ser 2.000", dixo, para logo apuntar que "non se están facendo ben as cousas" cando esta semana se coñecía que 17 informáticos da área Sanitaria de Pontevedra-O Salnés recibiran a vacina por erro.

Por todo iso, a Feijóo "pediríalle que abandone a propaganda e o autobombo e se poña á fronte da xestión da pandemia".