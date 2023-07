A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, lanzou un "compromiso" con motivo da tradicional manifestación do Día da Patria ante os miles de persoas que encheron a compostelá Praza da Quintana, onde garantiu que dará "o mellor" de si mesma para ter "por primeira vez unha presidenta na Xunta".

"No día grande de Galicia, ante todos e todas vós, quero asumir un compromiso: se así o decidides, darei o mellor de min para que fagamos historia e teñamos por primeira vez a unha presidenta na Xunta coas mans libres para defender os intereses dos galegos e as galegas", subliñou. "Síntome preparada, e teño máis forza, máis ganas e máis ilusión que nunca", afirmou Pontón, ante o cal o público comezou a gritar "presidenta, presidenta".

Nunha xornada festiva na que o Bloque saíu á rúa baixo a lema Imos a máis, Pontón apelou a un "cambio de ciclo" na próximas autonómicas. Para iso, chamou a "agrandar" a base social do Bloque coas "portas abertas" no "mellor momento" da historia da formación. "Imos gañar porque cada vez somos máis e temos do noso lado a forza da razón e o corazón", dixo.

Nun escenario rodeada pola plana maior do Bloque, avanzou que "non vai ser fácil". "Enfrontámonos aos que pensan que poden gobernar na sombra sen presentarse ás eleccións, pero nós demostrarémoslles que aquí hai un pobo sen medo disposto a gañar un futuro mellor". "Enfrontámonos aos que nos queren roubar a esperanza dicindo que non hai nada que facer porque sempre gañan os mesmos, pero demostraremos que torres máis altas caeron e que temos do noso lado unha nova maioría social que non para de crecer", proseguiu nun discurso que tivo alusións a Bautista Álvarez, Rosa Parks ou o 8M.

E é que Pontón considera que "Galicia merece máis que un PP que non ten proxecto de futuro", "subordinada ao centralismo", de "recortes" e "privatizacións". "Merecemos máis que un presidente de reposto que está máis preocupado polos problemas do seu xefe que polos problemas dos galegos", espetou en referencia a Alfonso Rueda.

"Somos decisivos"

A portavoz nacional do BNG reiterou que a formación non cumpriu as expectativas coas que afrontou as eleccións xerais. "Esperabamos máis", recoñeceu despois de que o Bloque mantivese a súa representación cun deputado. A partir de aí comprometeu que se vai a analizar "como mellorar" estes resultados.

No entanto, reivindicou a subida dun 25% en votos, á vez que deixou claro que será un escano "decisivo" para "defender a Galicia en Madrid" e que "vale para que non goberne Feijóo coa ultradereita". "Non deixo de pensar se a cara que se lle puxo (a Feijóo) cando se decatou é a mesma que cando o pasado domingo na rúa Xénova lle gritaban 'Ayuso, Ayuso".

"Non é unha papeleta máis", asevera sobre o sufraxio ao BNG, senón que "é un acto de rebeldía contra esa campaña pensada para revivir o bipartidismo, bipolarizada e deseñada desde os estudios de televisión madrileños". "Non imos permitir que nos poñan a un lado, somos decisivos", indicou. "En todo o Estado, fóra do bipartidismo, só hai dúas forzas políticas que suban, ¿sabedes cal é unha delas? O Bloque Nacionalista Galego", resaltou.