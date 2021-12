Pontón da negativo en covid e felicita o Nadal nun vídeo: "o mellor está por chegar"

A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, felicitou, xunto ao resto de deputados da Cámara galega, o Nadal aos galegos, nun vídeo no que desexan o mellor nestas datas e para o ano 2022, segura que de que "o mellor está por chegar". "Coidémonos porque o importante é celebrar moito nadal xuntos. Estou convencida de que o mellor está por chegar", proclamou.

Precisamente, a líder nacionalista decidiu illarse preventivamente nas últimas horas, logo de ter un contacto no estreito cun positivo –o protocolo que lle comunicaron non lle obrigaba a gardar corentena ao estar vacinada–. Ademais someteuse a unha proba PCR, que arroxou resultado negativo en covid-19, polo que este mércores acudirá de novo á Cámara para manter o último cara a cara co presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, deste ano.

🎄Reencontros, familia, amizades, afectos, esperanzas, soños, lembranzas, celebracións... NADAL!



🎥@anaponton e os deputados e as deputadas do @bngparlamento deséxanvos o mellor nestas datas.

Este martes perdeuse a votación dos orzamentos autonómicos ao non asistir ao hemiciclo galego.

No vídeo, que gravaron os deputados e o seu portavoz nacional ao longo dos días, os parlamentarios abordan o que significa para eles este período: reencontros, familia, amizades, soños, abrazos, celebracións, recordos, infancia.

Durante o vídeo, en ton informal, no que a deputada Rosana Pérez chancea con que este período é un paréntese, "de non parar para comer", os parlamentarios desexan os seus mellores desexos para todos os galegos, convidando a pasar as datas coas persoas queridas, "sempre desde a máxima prudencia, porque a pandemia segue presente".

Pontón manifesta no vídeo que "o importante é poder pasar moito Nadal xunto", convencida de que, ademais, "o mellor está por chegar". Un bo Nadal e o desexo de "ser inmensamente felices" é o desexo que se repite no vídeo e que trasladan os deputados.