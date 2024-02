Pontón propone un seguro público que cubra pérdidas del sector marisquero

La portavoz nacional del BNG y candidata a la presidencia de la Xunta, Ana Pontón, propone crear un seguro público para cubrir las pérdidas del sector marisquero y garantizar "unhas rentas dignas".

Así lo avanzó este miércoles en el municipio pontevedrés de A Illa de Arousa, donde mantuvo un encuentro con el sector del mar, principalmente, con las mariscadoras a pie. La candidata calificó de "incomprensible" que durante estos 15 años el gobierno del PPdeG "deixase atrás" al sector del mar, "fundamental" en la economía gallega ya que, según recordó, en su conjunto representa el 4,8% del PIB de la comunidad, 64.000 empleos.

"Non atendeu ás súas necesidades e, claramente, está a facer que tamén o noso sector marítimo fágase máis pequeno neste país", esgrimió la cabeza de lista del Bloque, que se comprometió a ser la presidenta que "recupere" el sector.

Plan de regeneración y recuperación de las rías

Consideró "básico" iniciar un plan de regeneración y recuperación de las rías ya que, en los últimos años, "perderon productividad". Aseguró que debe contar con la participación de la Xunta, del Gobierno central y de la Unión Europea.

Además, cree que hay que apoyar la producción apostando por los hatchery (criaderos), por tener semillas propias en Galicia, por regular el vaciado de las presas y por "ser capaces" de garantizar que las personas que se dedican a esta actividad, cuando hay problemas en la producción, "non a abandonen".

"Precisamente, unha das cuestións que nos parece importante, dada a baixada de produtividade brutal que vivimos este último ano, é que haxa máis axudas para que este sector non se descapitalice, para que as mariscadoras non abandonen a actividade", dijo y prometió ayudas mensuales y la reclamación ante el Estado para que se les reduzcan las cotizaciones a la Seguridad Social.

Investigación marítima en Galicia

Pontón cree que "é clave" que se inicie un "gran consorcio" de la investigación marítima en Galicia ya que, en la actualidad, los diferentes centros trabajan "de xeito descoordinado". "Hai que dotarse de maior coñecemento científico sobre o que pasa nas rías para ser capaces de acertar nas decisións que temos que tomar", explicó la portavoz del BNG.

Finalmente, también propuso crear una comercializadora mixta de los productos, que se identifiquen "cunha marca propia" que garantice que ese producto que se vende como gallego es "realmente" el que sale de las rías de la comunidad.

La candidata nacionalista anunció que, si gobierna en la Xunta, continuará apostando por las denominaciones de origen y porque haya "a maior transformación posible del producto" ya que puede darle un valor añadido y que puede aportar que las rentas que lleguen a las familias sean "máis dignas".

Defender el rural con precios "xustos" y menos burocracia

Mitin de Ana Pontón en Ourense, este miércoles. EUROPA PRESS

Más tarde, Ana Pontón protagonizó un mitin en Ourense en el que apostó por "defender o rural de todas aquelas medidas que se tomen en contra dos produtores galegos, en Madrid ou en Bruxelas".

También a "garantir prezos xustos e reducir burocracia". "Estamos a falar de explotacións no sector agrogandeiro, non de xestorías", ha argumentado en el mitin organizado en Ourense.

La nacionalista ha recordado que el Bloque "sempre estivo preto do rural, defendendo os seus intereses contra as políticas da Unión Europea que limitaban a capacidade galega de produción". "E faciamos esa defensa en solitario, cando cuestionar as políticas da PAC era pouco menos que anatema (...). O tempo deunos a razón tamén nisto", ha apuntado.

"Non é normal que a xente do rural faga o traballo duro e encha a neveira das nosas casas con alimentos de calidade, pero sexan outros os que queden cos beneficios", ha censurado Pontón, que ha tachado de "inaceptable" que tengan que trabajar "por baixo dos custos e perdendo diñeiro", mientras los precios de los alimentos están "disparados".

Considera que, "frente ao abandono do PP", el BNG ya ha demostrado "ter un proxecto sólido e solvente para o medio rural" y ha puesto como ejemplo algunas de las medidas impulsadas por el bipartito.

Debate electoral en TVE

Por otra parte, Pontón también ha aprovechado su intervención en Ourense para pedirle al candidato del PP, Alfonso Rueda, que "deixe de esconderse" y acuda, no solo al debate de TVE, sino que acepte también un cara a cara con ella, "o mínimo en democracia, tal e como demostraron Pedro Sánchez e Alberto Núñez Feijóo nas pasadas eleccións estatais".

"Resulta incomprensible que alguén que se presenta a unhas eleccións renuncie a defender o seu proxecto nos debates ou a manter un cara a cara coa líder da oposición", ha señalado Pontón, que se ha preguntado si el PP "quere esconder ao seu candidato".

"Quizais o problema que ten o candidato do PP é que non ten nin programa, nin ideas que contrastar e por iso prefire esconderse", ha señalado la nacionalista, destacando además que cuando alguien se presenta a unas elecciones está "na obrigación" de "dar a cara ante a cidadanía porque debater non é un dereito dos candidatos, é un dereito dos cidadáns".