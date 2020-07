La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, se comprometió este jueves a configurar una red de residencias públicas en toda Galicia, con la creación de centros en las siete grandes ciudades a fin evitar "que volvan repetirse" los "erros" registrados en la pandemia del coronavirus, puesto que "case a metade de falecementos en Galicia" estuvo relacionada con este tipo de centros.

Tras reunirse en Ourense con representantes de la asociación Rede, que aglutina a familiares de usuarios de residencias gallegas de mayores, la candidata del BNG a la presidencia de la Xunta prometió impulsar un servicio público de atención al bienestar con modelo similar al del Sergas. En él, detalló, cada centro de mayores estará vinculado a una área sanitaria en caso de necesitar asistencia hospitalaria y aseguró que serán "moi estritos á hora de vixiar que se cumpra a cociente de persoal por usuario".

"Nunca máis negocio coa vellez", recalcó la nacionalista después de recordar que, en este momento, Galicia tiene un sistema de cuidados de mayores "absolutamente privatizado", dado que, de las 223 residencias, solamente 24 son públicas.

Acompañada en el acto por la cabeza de lista por la provincia, Noa Presas, Pontón insistió en que los cuidados "non deben ser motivo nin de lucro nin de negocio" y reprobó que en once años de gobierno Feijóo "non foi capaz de construír nin unha soa praza pública" en residencias. "Once anos cun presidente que dixo que ía construír residencias públicas e non fixo nin a primeira e, iso, é o mellor indicativo de como entende o PP a atención ás persoas maiores", enfatizó.

El Bloque pide protocolos contra rebrotes

Ana Pontón reclamó un plan contra los rebrotes de Covid-19 que tenga especial atención en la situación de las residencias de mayores. "O que nos preocupa é a situación actual. Pregúntome se está Galicia máis preparada para atender aos nosos maiores nas residencias en caso dun rebrote. Onde está o protocolo do Goberno galego de como actuar?", se preguntó para subrayar la necesidad de que haya "normas claras" a fin de saber cómo actuar "e que non volva repetirse o vivido nas residencias".



Investigación

La líder del BNG insistió en que tratará de impulsar una investigación parlamentaria para conocer qué ocurrió en los geriátricos durante el confinamiento y la crisis sanitaria, la primera ola del coronavirus, para "aprender dos erros" para el futuro.