Pontón promete un plan de emancipación da mocidade e duplicar as axudas ao alugueiro

A portavoz do BNG e candidata á presidencia da Xunta, Ana Pontón, mantivo en Ames un café-encontro coa xente moza no que explicou algunhas das medidas do seu proxecto de goberno para a mocidade, entre as que destacou a posta en marcha dun plan de emancipación da mocidade para facilitar o acceso á vivenda, unha cuestión que, advertiu, "está retrasando e limitando as expectativas e os proxectos de vida dos nosos mozos e mozas".

Pontón indicou que o plan pasa, por unha banda, por mobilizar vivenda baleira e poñela no mercado a prezo limitado e, por outra, por aumentar as axudas ao aluguer, cunha batería de medidas encamiñadas a facilitar a emancipación da xente moza que “resulta misión imposible” pola carestía da vivenda.

En segundo termo, anunciou unha nova liña de axudas para as mozas e mozos que se desprazan por razóns de estudo e non teñen contrato laboral, que agora están excluídos dos programas públicos de aluguer.

A isto sumou a creación dunha bolsa de vivenda para estudantes en colaboración coas universidades, en réxime de alugueiro a prezos accesibles "e en condicións de dignas" para que, recalcou, "non vexamos pisos con humidades, que non cumpren cos requisitos mínimos".

Por último, Pontón referiuse ao plan de mobilización de vivenda baleira para poñela no mercado de aluguer a prezo limitado, que tamén inclúe a compra de vivenda por parte da Xunta para poñela en réxime de aluguer. A mocidade será un dos colectivos beneficiados prioritarios "porque sabemos as dificultades que hai neste momento", subliñou.

A candidata do BNG advertiu que a mocidade galega ten que destinar entre un 50 e un 60% do seu salario á vivenda para poder emanciparse, cando todos os estudos indican que esta porcentaxe non debería supoñer máis do 30% dos ingresos. “Cos salarios tan baixos e que son máis baixos no caso da mocidade, isto é misión imposible”, recalcou nun café cun grupo de mozos e mozas coas que, ademais de departir sobre as súas demandas, tivo tempo para "a complicidade" botando unha partida de futbolín.